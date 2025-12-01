Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोहाली में मर्डर करने जा रहे गैंगस्टर मुठभेड़ में गिरफ्तार, विदेश से मिली थी सुपारी

    By Prem Verma Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 07:55 PM (IST)

    पटियाला सीआइए स्टाफ ने बंबीहा गैंग के दो शूटर्स को गिरफ्तार किया है, जो मोहाली में हत्या करने जा रहे थे। विदेश से सुपारी मिलने के बाद वे वारदात को अंजाम देने वाले थे। 23 नवंबर को भादसों से सरहिंद पार करते समय दोनों को पकड़ा गया, मुठभेड़ में दोनों घायल हुए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मोहाली में मर्डर करने जा रहे गैंगस्टर मुठभेड़ में गिरफ्तार। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, पटियाला। सीआईए स्टाफ पटियाला की ओर से करीब एक हफ्ता पहले एनकाउंटर में पकड़े गए बंबीहा गैंग के दोनों शूटर्स मोहाली में हत्या को अंजाम देने जा रहे थे। विदेश से मिली सुपारी के बाद इन लोगों ने वारदात को अंजाम देना था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके लिए ये लोग भादसों से होते हुए सरहिंद पार कर मोहाली जाने वाले थे, लेकिन 23 नवंबर को दोनों एनकाउंटर के दौरान काबू कर लिए गए थे। काबू किए गए दोनों गैंगस्टर के पैर से गोली आर-पार हुई थी।

    चार दिन के पुलिस रिमांड पर चल रहे गैंगस्टर हरप्रीत सिंह उर्फ मक्खन निवासी गांव सैफदीपुर पटियाला व गौतम उर्फ बादशाह निवासी कंडा बस्ती बौड़ां गेट, नाभा ने कत्ल की सुपारी संबंधी पुलिस रिमांड के दौरान उजागर किया है। इन दोनों को दो दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा।

    इसकी पुष्टि करते हुए सीआईए इंचार्ज प्रदीप सिंह बाजवा ने कहा कि दोनों आरोपितों को सुपारी व हथियार देने वालों के बारे में पूछताछ की जा रही है। इन लोगों को 23 नवंबर को मुठभेड़ के दौरान उस समय पकड़ा गया था, जब दोनों शूटर भादसों रोड से होते हुए गांव के रास्ते से सरहिंद की तरफ जा रहे थे। दोनों आरोपितों से दो पिस्टल .30 बोर, पांच कारतूस व पांच खोल के अलावा एक मोटरसाइकल बिना नंबर का बरामद किया था।

    गैंगस्टर हरप्रीत के खिलाफ कत्ल, इरादा-ए-कत्ल व लूटपाट जैसे सात मुकदमे दर्ज हैं। इसके खिलाफ थाना सदर पटियाला में डबल मर्डर का केस दर्ज है और थाना बलौंगी व मोहाली जिले में दर्ज मामले में यह भगोड़ा करार है। वहीं गौतम उर्फ बादशाह के खिलाफ भी कत्ल, इरादा-ए-कत्ल के अलावा नशा तस्करी के कुल चार मामले दर्ज हैं।