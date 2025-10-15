हरगोबिंदपुर में सनसनीखेज फायरिंग, कपड़ा व्यापारी गुरजीत सिंह पर गोलियों की बौछार; गंभीर रूप से घायल
श्रीहरगोबिंदपुर साहिब के कस्बा घुमाण में बुधवार देर शाम फायरिंग हुई, जिसमें जम्बा क्लाथ हाऊस के मालिक गुरजीत सिंह जम्बा गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पेट और पैर में गोलियां लगी हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। यह घटना डीजीपी के सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश के एक दिन बाद हुई।
संवाद सूत्र, श्रीहरगोबिंदपुर साहिब। हलका श्रीहरगोबिंदपुर साहिब के अधीन आते कस्बा घुमाण में बुधवार की देर शाम को फायरिंग होने का मामला सामने आया है। फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति गंभीर रुप से जख्मी हो गया। उधर पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंच कर मामले की जांच की जा रही है।
ज्ञात रहे है पिछले दिनों बटाला में हुई गोलीबारी की घटना के बाद मंगलवार को पंजाब के डीजीपी द्वारा बटाला में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा व्यवस्था कड़े करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन डीजीपी के निर्देश देने के एक दिन बाद ही उक्त घटना घटित हो गई।
प्राथमिक जानकारी के मुताबिक घुमाण के बाजार में स्थित जम्बा क्लाथ हाऊस पर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए अज्ञात लोगों ने फायरिंग करनी शुरु कर दी। इस फायरिंग के दौरान दुकान मालिक गुरजीत सिंह जम्बा पुत्र हजारा सिंह निवासी घुमाण गंभीर रुप से जख्मी हो गया। घायल गांव का पंच भी है।
लोगों के अनुसार गुरजीत सिंह जम्बा के पेट में एक और टांग में एक गोली लगी है। जिसको तुरंत इलाज के लिए अमृतसर ले जाया गया है। उधर घटना की जानकारी मिलते ही एसएचओ गगनदीप सिंह पुलिस पार्टी सहित घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरु कर दी।
पुलिस की ओर से सीसीटीवी कैमरों को भी चेक किया जा रहा है। एसएचओ गगनदीप सिंह ने कहा कि फिलहाल मामले की पूरी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि घटना को अंजाम देने वाले आरोपितों को बख्शा नहीं जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।