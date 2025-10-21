दिवाली की रौशनी की आड़ में लगी पराली की आग! पटियाला में 5 मामले दर्ज; पुलिस और PPCB सख्त

जागरण संवाददाता, पटियाला। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पराली जलाने के पांच मामलों में पुलिस ने जांच के बाद एफआइआर दर्ज की है। इनमें से दो मामलों में आरोपितों की पहचान कर उन्हें नामजद किया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपितों पर दिवाली के दौरान आतिशबाजी की आड़ में पराली जलाने का संदेह है।

पुलिस का कहना है कि आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद मामले की स्थिति स्पष्ट की जाएगी। एसपी (डी) जीएस बैंस के अनुसार, पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआइआर को पंजाब पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (पीपीसीबी) को भेजा जाता है, जिसके बाद पीपीसीबी अपनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करता है।

पीपीसीबी द्वारा जुर्माना लगाने से लेकर तहसीलदार कार्यालय से संपर्क कर रेड एंट्री की प्रक्रिया पूरी की जाती है। जिन थानों में आरोपितों की पहचान हुई है, उनमें जु्लका थाना क्षेत्र के नूरपुर फरांसवाला में पराली को आग लगाई गई थी।

एएसआइ बलजिंदर सिंह को गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि इलाके में पराली जल रही है। मौके पर पहुंचने पर पुलिस को खेत में आग लगी मिली। इसके बाद खेत मालिक सुखदेव सिंह निवासी गांव नूरपुर फरांसवाला के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई। इसी थाना क्षेत्र के गांव धगड़ौली में भी पराली जलती हुई पाई गई, जिसके बाद रणधीर सिंह निवासी गांव धगड़ौली के खिलाफ केस दर्ज किया गया।



थाना सिटी समाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर में पराली जलाने के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एएसआइ धरमिंदर सिंह के अनुसार, उन्हें वाट्सएप पर लोकेशन मिली थी गांव फतेहपुर में आग लगी है। इसके बाद एफआइआर दर्ज की गई थी। इसी प्रकार, सदर समाना क्षेत्र के गांव राजला में भी पराली को आग लगाने की सूचना के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की।