    पूर्व आईजी अमर सिंह चहल सुसाइड अटेम्प्ट केस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, साइबर क्राइम के तहत FIR दर्ज

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 08:10 PM (IST)

    पटियाला में रिटायर्ड आईजी अमर सिंह चहल द्वारा खुदकुशी करने की कोशिश के मामले में पटियाला पुलिस ने 12 पन्नों के सुसाइड नोट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली ...और पढ़ें

    Hero Image

    पूर्व आईजी अमर सिंह चहल सुसाइड अटेम्प्ट केस में साइबर क्राइम के तहत FIR दर्ज।

    जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला में रिटायर्ड आईजी अमर सिंह चहल द्वारा खुदकुशी करने की कोशिश के मामले में पटियाला पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। यह एफआईआर 12 पन्नों के सुसाइड नोट के आधार पर दर्ज की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साइबर क्राइम की धाराओं की तहत यह एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें सुसाइड नोट में जिक्र किए नामों को आरोपित बनाया गया है। एसएसपी पटियाला आईपीएस वरूण शर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की जांच एसपी डी पटियाला करेंगे और यह जांच एसपी रैंक के अधिकारी के हाथ में ही रहेगी।

    आईजी के होश में आने के बाद उनके बयानों के अनुसार धाराओं में फेरबदल करेंगे। एसएसपी ने कहा कि साइबर क्राइम के मामले में आरोपितों का असल नाम तुरंत सामने नहीं आता है, ऐसे केसों में नाम महत्व नहीं रखता है। जांच के बाद आरोपितों के असल नाम क्लियर होंगे।