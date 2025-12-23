पूर्व आईजी अमर सिंह चहल सुसाइड अटेम्प्ट केस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, साइबर क्राइम के तहत FIR दर्ज
पटियाला में रिटायर्ड आईजी अमर सिंह चहल द्वारा खुदकुशी करने की कोशिश के मामले में पटियाला पुलिस ने 12 पन्नों के सुसाइड नोट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला में रिटायर्ड आईजी अमर सिंह चहल द्वारा खुदकुशी करने की कोशिश के मामले में पटियाला पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। यह एफआईआर 12 पन्नों के सुसाइड नोट के आधार पर दर्ज की गई है।
साइबर क्राइम की धाराओं की तहत यह एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें सुसाइड नोट में जिक्र किए नामों को आरोपित बनाया गया है। एसएसपी पटियाला आईपीएस वरूण शर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की जांच एसपी डी पटियाला करेंगे और यह जांच एसपी रैंक के अधिकारी के हाथ में ही रहेगी।
आईजी के होश में आने के बाद उनके बयानों के अनुसार धाराओं में फेरबदल करेंगे। एसएसपी ने कहा कि साइबर क्राइम के मामले में आरोपितों का असल नाम तुरंत सामने नहीं आता है, ऐसे केसों में नाम महत्व नहीं रखता है। जांच के बाद आरोपितों के असल नाम क्लियर होंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।