Punjab News: पराली जलाने वाले 20 किसानों पर FIR, 1.5 लाख का जुर्माना और 16 रेड एंट्री
पंजाब में धान की कटाई के साथ ही पराली जलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं जिससे सरकार चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के बावजूद पिछले आठ दिनों में 70 मामले सामने आए हैं। सरकार ने 20 किसानों पर एफआइआर दर्ज की है और 32 किसानों पर जुर्माना लगाया गया है। 16 किसानों की जमीनों की रेड एंट्री भी की गई है।
गौरव सूद, पटियाला। धान की कटाई के साथ ही पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के बावजूद पिछले आठ दिनों में राज्य में 70 मामले सामने आए हैं, जो सरकार और प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गए हैं।
हालांकि पंजाब सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए 20 किसानों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (सरकारी आदेशों की अवहेलना) के तहत एफआइआर दर्ज की है। इसके साथ ही 32 किसानों पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 90 हजार रुपये की वसूली भी की जा चुकी है।
16 किसानों की जमीनों की रेड एंट्री भी की गई है। इससे अब ये किसान अपनी जमीन न बेच सकेंगे, न गिरवी रख सकेंगे और न ही इसके बदले बैंक से ऋण ले सकेंगे। कोई सरकारी लाभ नहीं मिलेगा।
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) के अनुसार, 15 सितंबर से राज्यभर में पराली जलाने की निगरानी शुरू की गई है। अब तक 70 मामलों में से 42 अमृतसर, 8 पटियाला, 7 तरनतारन, 3 कपूरथला और अन्य जिलों से मामले सामने आए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि किसानों को किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी और आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद, आठ दिनों में 70 मामलों का सामने आना पंजाब सरकार पर सवाल खड़े करता है।
