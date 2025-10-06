Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Punjab News: बेटी के जन्मदिन से 5 दिन पहले पिता की मौत, कार की अचानक खिड़की खोलने से टकरा गए बाइक सवार

    By Prem Verma Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 06:57 PM (IST)

    पटियाला में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। यह हादसा थाना सिविल लाइन इलाके में हुआ जहाँ एक कार के अचानक दरवाजा खुलने से बाइक सवार तीन मजदूर उसकी चपेट में आ गए। मृतक गुरविंदर सिंह की बेटी का जन्मदिन आने वाला था। पुलिस ने फरार कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    कार की खिड़की अचानक खोलने से टकराए बाइक सवार। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना सिविल लाइन इलाके में कार की अचानक खिड़की खोलने से बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो जबकि एक की टांग टूट गई और दूसरा के सिर पर चोट लगने के कारण टांके लगाए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हादसा बीती 3 अक्टूबर को शाम साढ़े पांच बजे हुआ था, जब तीनों मजदूरी के बाद वापिस लौट रहे थे। मृतक की पहचान गुरविंदर सिंह उम्र 22 साल निवासी गांव बडरूखां दलोमाल पत्ती लौंगोवाल जिला संगरूर, जख्मी की हरविंदर सिंह व उसके भाई हरजिंदर सिंह के रूप में हुई है।

    पुलिस ने जख्मी हरविंदर सिंह के बयानों पर कार की महिला चालक चारूथा गोयल निवासी करतार कालोनी, अबलोवाल पटियाला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पीड़ित के अनुसार महिला कार चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गई थी।

    यह है पूरा मामला

    37 वर्षीय हरविंदर सिंह ने बताया कि वह राज मिस्त्री का काम करते हैं और उनका 31 साल का भाई व गुरविंदर सिंह 22 साल मजदूर के तौर पर साथ जाते थे। घटना वाले दिन वह लोग काम से शाम के समय वापिस लौट रहे थे।

    अबलोवाल रोड बैक साइड थापर यूनिवर्सिटी से वह लोग गुजर रहे थे, इतने में आरोपित महिला कार चालक ने कार का दरवाजा अचानक खोल दिया, जिस वजह से इनकी बाइक की टक्कर हो गई।

    गुरविंदर सिंह सिर के बल सड़क पर गिरा था, जिस वजह से उसके सिर पर गंभीर चोट लगने पर मौत हो गई। वहीं हादसे के समय मौके से गुजर रहा आटो भी इनसे टकरा गया तो हरविंदर सिंह की एक टांग टूट गई, वहीं उसका भाई हरजिंदर सिंह जख्मी हो गया।

    बेटी के जन्मदिन से पहले पिता की मौत हुई

    जानकारी के अनुसार हरजिंदर सिंह की एक साल पहले ही शादी हुई थी। वहीं 22 साल का गुरविंदर सिंह भी शादीशुदा था। गुरविंदर सिंह की बेटी का आठ अक्टूबर को जन्मदिन था लेकिन उससे पहले ही तीन अक्टूबर को हादसे में गुरविंदर सिंह की मौत हो गई।