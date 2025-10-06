Punjab News: बेटी के जन्मदिन से 5 दिन पहले पिता की मौत, कार की अचानक खिड़की खोलने से टकरा गए बाइक सवार

पटियाला में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। यह हादसा थाना सिविल लाइन इलाके में हुआ जहाँ एक कार के अचानक दरवाजा खुलने से बाइक सवार तीन मजदूर उसकी चपेट में आ गए। मृतक गुरविंदर सिंह की बेटी का जन्मदिन आने वाला था। पुलिस ने फरार कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना सिविल लाइन इलाके में कार की अचानक खिड़की खोलने से बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो जबकि एक की टांग टूट गई और दूसरा के सिर पर चोट लगने के कारण टांके लगाए गए हैं।

हादसा बीती 3 अक्टूबर को शाम साढ़े पांच बजे हुआ था, जब तीनों मजदूरी के बाद वापिस लौट रहे थे। मृतक की पहचान गुरविंदर सिंह उम्र 22 साल निवासी गांव बडरूखां दलोमाल पत्ती लौंगोवाल जिला संगरूर, जख्मी की हरविंदर सिंह व उसके भाई हरजिंदर सिंह के रूप में हुई है।

पुलिस ने जख्मी हरविंदर सिंह के बयानों पर कार की महिला चालक चारूथा गोयल निवासी करतार कालोनी, अबलोवाल पटियाला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पीड़ित के अनुसार महिला कार चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गई थी।

यह है पूरा मामला 37 वर्षीय हरविंदर सिंह ने बताया कि वह राज मिस्त्री का काम करते हैं और उनका 31 साल का भाई व गुरविंदर सिंह 22 साल मजदूर के तौर पर साथ जाते थे। घटना वाले दिन वह लोग काम से शाम के समय वापिस लौट रहे थे।

अबलोवाल रोड बैक साइड थापर यूनिवर्सिटी से वह लोग गुजर रहे थे, इतने में आरोपित महिला कार चालक ने कार का दरवाजा अचानक खोल दिया, जिस वजह से इनकी बाइक की टक्कर हो गई। गुरविंदर सिंह सिर के बल सड़क पर गिरा था, जिस वजह से उसके सिर पर गंभीर चोट लगने पर मौत हो गई। वहीं हादसे के समय मौके से गुजर रहा आटो भी इनसे टकरा गया तो हरविंदर सिंह की एक टांग टूट गई, वहीं उसका भाई हरजिंदर सिंह जख्मी हो गया।