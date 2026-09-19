पटियाला में पुलिस शिकायत से खफा बदमाशों ने युवक पर किया हमला, बचाव में 4 साल की बच्ची घायल; सांस की नली कटी

जागरण संवाददाता, नाभा (पटियाला)। पटियाला के नाभा क्षेत्र में पिता पर किए गए तेजधार हथियार के हमले में चार साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोप है कि पिता पर किए जा रहे वार से बचाव करने के दौरान हथियार बच्ची के गले पर लग गया। इससे उसकी सांस की नली कट गई। घायल बच्ची को उपचार के लिए राजिंदरा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।

बच्ची के पिता गुरविंदर सिंह निवासी बौड़ा कलां ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि वह 19 सितंबर की सुबह अपनी बेटी के साथ बाइक पर सवार होकर बौड़ा कलां जा रहे थे। सुबह करीब सवा नौ बजे रास्ते में तीन युवक खड़े थे। तीनों युवकों ने कुछ दिन पहले लूट की घटना को अंजाम दिया था। शिकायत से खफा लोगों ने ही इस घटना को अंजाम दिया।

वार लगने से बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद तीनों युवक कथित तौर पर धमकियां देते हुए मौके से फरार हो गए। बच्ची को उपचार के लिए राजिंदरा अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है।

उन्होंने बताया कि लूट की शिकायत दर्ज करवाने के बाद दो दिन के भीतर उन पर हमला किया गया। इस कारण उन्हें आशंका है कि दोनों घटनाओं के बीच संबंध हो सकता है। हालांकि, हमले के पीछे वास्तविक कारण और आरोपितों की पहचान पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।