लुधियाना में मिला महिला का शव, गर्दन-पेट पर तेजधार हथियार से हुए वार; हाथ पर बने टैटू से पहचान में जुटी पुलिस

संवाद सहयोगी, लुधियाना। इलाके में उस समय भारी दहशत और सनसनी फैल गई जब एक सुनसान सड़क के पास नहर किनारे लगभग 30 वर्षीय अज्ञात महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ। महिला की बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई है। उसके शरीर पर कई जगह धारदार हथियार से प्रहार किए जाने के खौफनाक निशान मिले हैं।

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। फॉरेंसिक टीम और पुलिस द्वारा की गई प्राथमिक जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। मृतका की गर्दन और पेट के हिस्से पर किसी बेहद तेजधार हथियार से गहरे और जानलेवा वार किए गए हैं।