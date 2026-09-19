होशियारपुर में गोलियों की आवाज से गूंजा बाजार, कपड़े की दुकान में व्यापारी पर की फायरिंग; हमलावर फरार

हजारी लाल, होशियारपुर। होशियारपुर के व्यस्त बाजार में शुक्रवार शाम उस समय अफरा-तफरी और दहशत फैल गई, जब मोटरसाइकिल पर आए दो अज्ञात बदमाशों ने एक कपड़े की दुकान के भीतर घुसकर व्यापारी पर गोली चला दी। गोली सीधे व्यापारी के पेट के बाएं हिस्से में लगी, जिससे वह खून से लथपथ होकर मौके पर ही गिर पड़े।

घटना को अंजाम देने के तुरंत बाद दोनों हमलावर अपनी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार होने में कामयाब रहे। सरेआम हुई इस वारदात से पूरे इलाके के व्यापारियों और निवासियों में भारी डर का माहौल बन गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित व्यापारी शाम करीब सात बजे अपने भाई के साथ दुकान पर मौजूद थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार दो युवक दुकान के बाहर आकर रुके।

एक आरोपी बाहर ही मोटरसाइकिल स्टार्ट कर खड़ा रहा, जबकि दूसरे बदमाश ने दुकान के मुख्य शीशे वाले दरवाजे को थोड़ा सा खोला और पिस्टल निकालकर सीधे व्यापारी पर फायर झोंक दिया। अचानक हुए इस हमले में संभलने तक का मौका नहीं मिला और गोली सीधे पेट में जा धंसी। गोली की आवाज सुनते ही आसपास के दुकानदार और राहगीर मौके की ओर दौड़े, लेकिन तब तक आरोपी हवा में हथियार लहराते हुए निकल चुके थे।

पुलिस के सामने अब हमलावरों की पहचान करने के साथ-साथ यह पता लगाना भी चुनौती है कि वारदात से पहले आरोपियों ने दुकानदार की रेकी की थी या फायरिंग अचानक की गई। घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांच का अहम हिस्सा बन सकती है।