होशियारपुर में गोलियों की आवाज से गूंजा बाजार, कपड़े की दुकान में व्यापारी पर की फायरिंग; हमलावर फरार
कपड़े की दुकान में घुसकर दो अज्ञात हमलावरों ने व्यापारी पर गोली चला दी। पेट में गोली लगने से व्यापारी ...और पढ़ें
HighLights
होशियारपुर के बाजार में कपड़े व्यापारी को गोली मारी गई।
दो अज्ञात हमलावर वारदात के बाद मोटरसाइकिल पर फरार हुए।
पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
हजारी लाल, होशियारपुर। होशियारपुर के व्यस्त बाजार में शुक्रवार शाम उस समय अफरा-तफरी और दहशत फैल गई, जब मोटरसाइकिल पर आए दो अज्ञात बदमाशों ने एक कपड़े की दुकान के भीतर घुसकर व्यापारी पर गोली चला दी। गोली सीधे व्यापारी के पेट के बाएं हिस्से में लगी, जिससे वह खून से लथपथ होकर मौके पर ही गिर पड़े।
घटना को अंजाम देने के तुरंत बाद दोनों हमलावर अपनी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार होने में कामयाब रहे। सरेआम हुई इस वारदात से पूरे इलाके के व्यापारियों और निवासियों में भारी डर का माहौल बन गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित व्यापारी शाम करीब सात बजे अपने भाई के साथ दुकान पर मौजूद थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार दो युवक दुकान के बाहर आकर रुके।
एक आरोपी बाहर ही मोटरसाइकिल स्टार्ट कर खड़ा रहा, जबकि दूसरे बदमाश ने दुकान के मुख्य शीशे वाले दरवाजे को थोड़ा सा खोला और पिस्टल निकालकर सीधे व्यापारी पर फायर झोंक दिया। अचानक हुए इस हमले में संभलने तक का मौका नहीं मिला और गोली सीधे पेट में जा धंसी। गोली की आवाज सुनते ही आसपास के दुकानदार और राहगीर मौके की ओर दौड़े, लेकिन तब तक आरोपी हवा में हथियार लहराते हुए निकल चुके थे।
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हमलावरों की पहचान में जुटी पुलिस
सबसे बड़ा सवाल यही है कि कपड़े की दुकान में बैठे दुकानदार को गोली मारने के पीछे हमलावरों का मकसद क्या था। पुलिस रिकॉर्ड में फिलहाल आरोपियों की पहचान सामने नहीं आई है और न ही हमले के कारण की पुष्टि हुई है। पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के सामने अब हमलावरों की पहचान करने के साथ-साथ यह पता लगाना भी चुनौती है कि वारदात से पहले आरोपियों ने दुकानदार की रेकी की थी या फायरिंग अचानक की गई। घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांच का अहम हिस्सा बन सकती है।
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सरेआम फायरिंग से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल
शहर के व्यस्त इलाके में शाम के समय दुकान के भीतर गोली चलने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दो युवक मोटरसाइकिल पर आते हैं, दुकान के बाहर रुकते हैं, एक युवक अंदर पहुंचकर फायर करता है और दोनों आसानी से फरार हो जाते हैं। पुलिस के लिए अब आरोपियों तक पहुंचना बड़ी चुनौती है।
पुलिस ने मामले में हत्या के प्रयास समेत आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। जांच अधिकारी सुरिंदर पाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमलावरों का दुकानदार से पहले कोई विवाद था या वारदात के पीछे कोई अन्य कारण है। पुलिस जांच आगे बढ़ने के बाद ही फायरिंग की पूरी वजह सामने आएगी।
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