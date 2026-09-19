बीजेपी की 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' पर सियासत, फतेहगढ़ साहिब में पोस्टर फाड़े गए; केवल सिंह ढिल्लों ने सरकार को घेरा
फतेहगढ़ साहिब में भाजपा की 'पंजाब मुक्त नशा यात्रा' के दूसरे चरण की शुरुआत से पहले विरोध प्रदर्शन और पोस्टर फाड़ने की घटनाएँ सामने आईं।
HighLights
भाजपा की 'पंजाब मुक्त नशा यात्रा' का दूसरा चरण फतेहगढ़ साहिब में शुरू।
यात्रा के विरोध में पोस्टर लगे, भाजपा के पोस्टर फाड़े गए।
केवल सिंह ढिल्लों ने नशे की होम डिलीवरी पर राज्य सरकार को घेरा।
जागरण संवाददाता, फतेहगढ़ साहिब। भाजपा कि पंजाब मुक्त नशा यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कुछ ही समय में फतेहगढ़ साहिब पहुंचने वाली है।
उनके आगमन से पूर्व पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों यहां पहुंच चुके हैं। दूसरे चरण की इस यात्रा की शुरुआत से पहले गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब मार्ग पर भाजपा के विरोध में पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। ये पोस्टर किसने लगाए। इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
वहीं भाजपा की नशा मुक्त पंजाबी यात्रा के पोस्टर्स को जगह-जगह फाड़ा गया है। केवल सिंह ढिल्लों ने यहां बातचीत के दौरान कहा कि पंजाब में नशा होम डिलीवरी के जरिए भी लोगों पहुंच रहा है, जो एक चिंताजनक स्थिति है।
जिस पर काबू पाने में राज्य सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि पांच संकल्पों के साथ शुरू हुई इस यात्रा को एक जन आंदोलन में तब्दील किया जाएगा और नशे से पीड़ित परिवारों के दर्द को समझ कर नशा उन्मूलन के लिए सुदृढ़ रोड मैप तैयार किया जा रहा है।
वहीं भाजपा के विरोध में लगे पोस्टर्स जिन में पंजाब का पानी हरियाणा और राजस्थान को दिए जाने वह किसान आंदोलन के दौरान रद्द हुए कृषि कानून की बहाली के आरोपी को उठाया गया है उन पर केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि यह आम आदमी पार्टी की सरकार की बौखलाहट को दर्शाता है।