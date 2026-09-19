पंजाब में सियासी हलचल तेज, फतेहगढ़ साहिब में 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' को हरी झंडी दिखाएंगी CM रेखा गुप्ता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पंजाब के फतेहगढ़ साहिब का दौरा कर रही हैं। यह दौरा धार्मिक कार्यक्रम के साथ-साथ ...और पढ़ें
HighLights
रेखा गुप्ता फतेहगढ़ साहिब में गुरुद्वारा दर्शन करेंगी
नशा मुक्त पंजाब यात्रा के दूसरे चरण को रवाना करेंगी
नशे से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर संवाद करेंगी
वी के शुक्ला, नई दिल्ली। पंजाब में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार को पंजाब के फतेहगढ़ साहिब पहुंच रही हैं।
उनका दौरा धार्मिक कार्यक्रम के साथ-साथ नशे के खिलाफ भाजपा के अभियान से जुड़ा है। पार्टी की ओर से शुरू की जा रही नशा मुक्त पंजाब यात्रा के दूसरे चरण को वह हरी झंडी दिखाएंगी।
फतेहगढ़ साहिब में गुरुद्वारा दर्शन से शुरुआत
रेखा गुप्ता के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहिब में दर्शन और छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को श्रद्धांजलि देने से होगी।
इसके बाद वह सरहिंद की पुरानी अनाज मंडी में नशे से प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगी। यहां बातचीत के बाद वह नशा मुक्त पंजाब यात्रा को रवाना करेंगी।
नशा प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगी
रेखा गुप्ता का पंजाब दौरा ऐसे समय हो रहा है जब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा समेत विभिन्न दलों की गतिविधियां बढ़ रही हैं।
आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी सरकार के कामकाज को लेकर चुनावी तैयारी कर रही है, जबकि कांग्रेस भी संगठन और अभियान को सक्रिय कर रही है।
नशा, रोजगार और अपराध के मुद्दों पर तैयारी
वहीं भाजपा पंजाब में नशा, रोजगार, अपराध और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को अपने अभियान में प्रमुखता देने की तैयारी में है। ऐसे में रेखा गुप्ता का नशा मुक्ति यात्रा से जुड़ा कार्यक्रम भाजपा के इसी अभियान का हिस्सा है।
हालांकि उनका आधिकारिक कार्यक्रम धार्मिक दर्शन, नशा प्रभावित परिवारों से संवाद और यात्रा को हरी झंडी दिखाने पर केंद्रित है, लेकिन चुनाव से कुछ महीने पहले होने के कारण इसे पंजाब में भाजपा की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता के संदर्भ में भी देखा जा रहा है।