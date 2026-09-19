फरीदकोट में विधायक आवास के पास समिली व्यक्ति की लाश, चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त; जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, फरीदकोट। फरीदकोट में सड़क किनारे लगभग 45 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस जगह पर शव मिला है, वहां से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थानीय विधायक का निवास स्थान है। उत्सव के मद्देनजर पूरे शहर में भारी पुलिस बल और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, इसके बावजूद सरेराह शव मिलने से सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस और गश्ती दल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सील कर शव को अपने कब्जे में लिया। प्राथमिक जांच के दौरान पाया गया कि मृतक के चेहरे पर गंभीर चोटों के खौफनाक निशान हैं और चेहरा अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो चुका है।