सचिन पायलट की सीक्रेट रिपोर्ट, जल्द हाईकमान को सौंपी जाएगी; ये तय करेगी पंजाब कांग्रेस के दिग्गजों की भूमिका

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के नए प्रभारी सचिन पायलट विधानसभा चुनाव की तैयारियों, संगठन की स्थिति और नेताओं के बीच समन्वय को लेकर इसी सप्ताह कांग्रेस हाईकमान को अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं। पायलट के पंजाब दौरे के बाद अब कांग्रेस में आगे के अभियान की तैयारियों को लेकर गतिविधियां तेज होने की संभावना है।

माना जा रहा है कि पायलट की रिपोर्ट के आधार पर पंजाब कांग्रेस के लिए आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी। सचिन पायलट की ओर से अभी तक पंजाब के सभी लगभग नेताओं से मीटिंग की जा चुकी है पायलट ने नया पदभार संभालने के बाद से ही पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेना शुरू कर दिया है।

सूत्रों के अनुसार, पायलट अपने दौरे के दौरान हुई बैठकों और नेताओं से मिली जानकारी के आधार पर पंजाब कांग्रेस की मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। यह रिपोर्ट कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंपी जा सकती है। रिपोर्ट में संगठन को मजबूत करने, नेताओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देने से जुड़े सुझाव शामिल हो सकते हैं।