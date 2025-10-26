संगरूर में पराली की आग बुझाने पहुंची पुलिस टीम को किसानों ने घेरा
संगरूर में पराली की आग बुझाने गई पुलिस टीम को किसानों ने घेर लिया, जिससे तनाव बढ़ गया। किसान पराली जलाने के प्रबंधन के लिए उचित विकल्प और सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों ने मांगें पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है।
जागरण संवाददाता, पटियाला। धान कटाई तेज होने के साथ-साथ पराली को जलाने के मामले भी बढ़ने लगे हैं। संगरूर में शनिवार को पराली जलाने को लेकर पुलिस टीम व किसान आमने-सामने हो गए। गांव लखेवाल में पराली की आग बुझाने पहुंची पुलिस टीम का किसानों ने घेराव किया और नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन (आजाद) की अगुआई में किसानों ने विरोध करते रहे। करीब आधा घंटे तक तनातनी के माहौल के बीच पुलिस टीम को लौटना पड़ा।
यूनियन के प्रांतीय नेता गुरदेव सिंह गज्जूमाजरा ने आरोप लगाया कि केंद्र व पंजाब सरकार पराली प्रबंधन को लेकर गंभीर नहीं हैं। किसान पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए बेलर से पराली की गांठें बना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन किसानों पर धक्केशाही कर रहा है। शु
क्रवार को राज्य में परलाी जलाने के 49 नए मामले सामने आए हैं। इस सीजन में अब तक राज्य में कुल 561 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार पराली जलाने के मामले करीब 68 प्रतिशत कम आए हैं।
