पटियाला: डीएसपी के गनमैन पर संगरूर रोड पर हमला, आठ पर FIR; कार की चाबी व आईडी कार्ड छीना
पटियाला में संगरूर रोड पर डीएसपी के गनमैन मुनव्वर खान पर अज्ञात लोगों ने हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने आठ अज्ञात हमलावरों के ख ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटियाला। डीएसपी के गनमैन हवलदार मुनव्वर खान निवासी बग्गुआणा बस्ती पर संगरूर रोड पर अज्ञात लोगों ने हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। उनकी कार की चाबी, पुलिस आइडी कार्ड छीनने के बाद गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए।
यह घटना पांच दिसंबर रात साढ़े आठ बजे की है, जब वह ड्यूटी से घर लौट रहे थे। राजिंदरा अस्पताल में दाखिल घायल मुनव्वर खान के बयान पर थाना पसियाणा पुलिस ने आठ अज्ञात लोगों के एफआइआर दर्ज की है।
मुनव्वर खान ने बताया कि पांच दिसंबर की रात गाड़ी में संगरूर रोड से गुजर रहे थे। टी प्वाइंट पसियाणा पहुंचने पर दिल्ली नंबर कार ने उनकी कार को साइड से टक्कर मार दी। इसके बाद आगे जाकर उनकी कार को घेर लिया।
दो लोग बाहर निकले और मारपीट करनी शुरू कर दी। इतने में हमला करने वालों के साथियों की एक अन्य गाड़ी आई, जिसमें से पांच लोग बाहर निकले। इन लोगों ने हाकी व लोहे की राड से हमला कर दिया। उसके सिर पर वार किए, जिससे लहूलुहान होकर गिर गया। इसके बाद आरोपित उसका पुलिस आइडी कार्ड और कार की चाबी छीनने के बाद मौके से धमकियां देते हुए फरार हो गए।
नशे की हालत में थे हमलावर
हवलदार मुनव्वर खान ने बताया कि टक्कर मारने वाले पहली गाड़ी सवार लोग नशे की हालत में लग रहे थे। उन्होंने फोन करके अपने साथियों को तुरंत बुला लिया था, जो नजदीक ही थे। यह लोग अधमरी हालत तक पीटते रहे थे।
हमलावरों की पहचान के लिए टीम लगाई : एसएचओ
थाना पसियाणा के एसएचओ अमनपाल सिंह विर्क ने कहा कि हमलावरों की पहचान के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रहे हैं। हमला करने वाले कार चालक नशे की हालत में बताए गए हैं, जिन्होंने टक्कर मारने के बाद जानलेवा हमला किया है। एक कार का नंबर हासिल किया है, जो दिल्ली नंबर है। जल्द ही इन आरोपितों को गिरफ्तार कर लेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।