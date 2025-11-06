Language
    Patiala Crime: दहेज उत्पीड़न मामले में पति के खिलाफ पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पटियाला थाने में केस दर्ज

    By Prem Verma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 04:00 PM (IST)

    पटियाला वूमेन थाने की पुलिस ने दहेज मांगने के आरोप में सांप सिंह नामक एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हरपिंदर कौर ने शिकायत दर्ज कराई कि दिसंबर 2024 में शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोपी कनाडा के सरी इलाके में रहता है। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

    जागरण संवाददाता पटियाला। वूमेन थाना पुलिस ने दहेज मांगने के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह मामला सांप सिंह निवासी गांव कसौली जिला कैथल हरियाणा पर दर्ज हुआ है जो इन दोनों कनाडा के सरी इलाके में रहता है।

    शिकायतकर्ता हरपिंदर कौर निवासी गांव झंडी पटियाला के अनुसार उसकी शादी दिसंबर 2024 में आरोपित के साथ हुई थी लेकिन शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। जिस वजह से उसने पुलिस को शिकायत कर दी। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।