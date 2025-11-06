Patiala Crime: दहेज उत्पीड़न मामले में पति के खिलाफ पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पटियाला थाने में केस दर्ज

पटियाला वूमेन थाने की पुलिस ने दहेज मांगने के आरोप में सांप सिंह नामक एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हरपिंदर कौर ने शिकायत दर्ज कराई कि दिसंबर 2024 में शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोपी कनाडा के सरी इलाके में रहता है। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।