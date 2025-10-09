डिलीवरी बॉय ने ऑनलाइन पार्सल से चुराया फोन, पुलिस ने पटियाला में धर दबोचा
पटियाला में, एक डिलीवरी बॉय को ऑनलाइन डिलीवरी के दौरान पार्सल से फोन चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बलविंदर सिंह की शिकायत पर मोहित नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिस पर पहले भी कई फोन चुराने का शक था। पुलिस ने आरोपी से चोरी किया गया फोन बरामद कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, पटियाला। ऑनलाइन डिलीवरी के दौरान पार्सल से फोन चोरी करने वाले डिलीवरी ब्वाय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह मामला बलविंदर सिंह निवासी गांव गुडाणा मोहाली की शिकायत पर मोहित निवासी एकता विहार बलटाना, जीरकपुर, मोहाली पर दर्ज किया था।
इसके बाद आरोपित मोहित को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया है। बलविंदर सिंह के अनुसार सात अक्टूबर को गांव रामनगर सैणियां के गोदाम से एक फोन चोरी हो गया था। कोरियर का काम करने वाले आरोपित मोहित कुमार पर शक हुआ तो पुलिस को शिकायत कर मामला दर्ज करवा दिया।
आरोपित को गिरफ्तार करने के बाद इसके पास से एक फोन बरामद कर लिया है। शिकायतकर्ता बलविंदर सिंह के अनुसार आरोपित ने पहले भी कई फोन पार्सल चोरी किए हैं, जिस वजह से उसपर शक हुआ। थाना शंभू के प्रभारी इंस्पेक्टर हरप्रीत सिंह ने कहा कि जांच के दौरान आरोपित को गिरफ्तार किया है. रिमांड में पूछताछ कर अन्य जानकारी हासिल करेंगे।
