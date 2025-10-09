डिलीवरी बॉय ने ऑनलाइन पार्सल से चुराया फोन, पुलिस ने पटियाला में धर दबोचा

जागरण संवाददाता, पटियाला। ऑनलाइन डिलीवरी के दौरान पार्सल से फोन चोरी करने वाले डिलीवरी ब्वाय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह मामला बलविंदर सिंह निवासी गांव गुडाणा मोहाली की शिकायत पर मोहित निवासी एकता विहार बलटाना, जीरकपुर, मोहाली पर दर्ज किया था।

इसके बाद आरोपित मोहित को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया है। बलविंदर सिंह के अनुसार सात अक्टूबर को गांव रामनगर सैणियां के गोदाम से एक फोन चोरी हो गया था। कोरियर का काम करने वाले आरोपित मोहित कुमार पर शक हुआ तो पुलिस को शिकायत कर मामला दर्ज करवा दिया।