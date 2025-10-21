पटियाला में DC ने खेतों से दिखाया पर्यावरण बचाने का रास्ता, किसानों को पराली प्रबंधन को लेकर किया जागरुक

जागरण संवाददाता, पटियाला। डिप्टी कमिश्नर डा. प्रीति यादव ने जिले के उन किसानों का हौसला बढ़ाया है, जो पराली जलाए बिना उसका प्रबंधन करने के लिए आगे आए हैं। आज मंडौड गांव में किसान इंद्रजीत सिंह के खेतों का दौरा किया, जो पराली को बिना आग लगाए उसका प्रबंधन करने के लिए गांठें बनवा रहे हैं।

डॉ. प्रीति यादव ने कहा कि अन्य किसानों को भी पर्यावरण को बचाने तथा पराली को जलाए बिना उसका प्रबंधन करने के लिए आगे आना चाहिए। जिला प्रशासन ऐसे किसानों को आवश्यक मशीनरी उपलब्ध करवाएगा, जिसके लिए किसान जिला प्रशासन के नियंत्रण केंद्र के दूरभाष नंबर 0175-2350550 पर संपर्क कर हैप्पी सीडर, सुपर सीडर तथा सरफेस सीडर आदि आवश्यक मशीनरी प्राप्त कर सकते हैं।

डॉ. प्रीति यादव ने उन किसानों की सराहना की जो पराली को मिट्टी में मिलाकर बेलर से गांठें बना रहे हैं। बेलर मालिक अमृतपाल सिंह ने बताया कि लगभग दो करोड़ रुपये की लागत से एक बेलर और एक ट्रैक्टर खरीदा है, जिससे एक दिन में 150 एकड़ क्षेत्र में पराली की गांठें बनाई जाती हैं।

वहीं, गांव मडौड के सरपंच हरप्रीत सिंह और अमनदीप सिंह ने बताया कि उनके क्षेत्र में कोई भी किसान पराली नहीं जला रहा है। डीसी ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार जिले में पराली जलाने से रोकने और वायु गुणवत्ता निगरानी आयोग के निर्देशों का पालन करने के लिए सभी एडीसी, एसडीएम, डीएसपी व अन्य टीमों सहित पूरा जिला प्रशासन किसानों से लगातार संवाद कर रहा है।