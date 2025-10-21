Language
    पटियाला में DC ने खेतों से दिखाया पर्यावरण बचाने का रास्ता, किसानों को पराली प्रबंधन को लेकर किया जागरुक

    By Balwinderpal Singh Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 05:59 PM (IST)

    डिप्टी कमिश्नर डॉ. प्रीति यादव ने पराली प्रबंधन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया। मंडौड गांव में किसान इंद्रजीत सिंह के खेतों का दौरा किया, जो बिना जलाए पराली का प्रबंधन कर रहे हैं। डीसी ने अन्य किसानों से भी पर्यावरण बचाने की अपील की और जिला प्रशासन द्वारा मशीनरी उपलब्ध कराने की बात कही। गांव और क्लस्टर स्तर पर नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं।

    डॉ. प्रीति यादव ने मंडौड गांव में किसान इंद्रजीत सिंह के खेतों का दौरा किया (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटियाला। डिप्टी कमिश्नर डा. प्रीति यादव ने जिले के उन किसानों का हौसला बढ़ाया है, जो पराली जलाए बिना उसका प्रबंधन करने के लिए आगे आए हैं। आज मंडौड गांव में किसान इंद्रजीत सिंह के खेतों का दौरा किया, जो पराली को बिना आग लगाए उसका प्रबंधन करने के लिए गांठें बनवा रहे हैं।

    डॉ. प्रीति यादव ने कहा कि अन्य किसानों को भी पर्यावरण को बचाने तथा पराली को जलाए बिना उसका प्रबंधन करने के लिए आगे आना चाहिए। जिला प्रशासन ऐसे किसानों को आवश्यक मशीनरी उपलब्ध करवाएगा, जिसके लिए किसान जिला प्रशासन के नियंत्रण केंद्र के दूरभाष नंबर 0175-2350550 पर संपर्क कर हैप्पी सीडर, सुपर सीडर तथा सरफेस सीडर आदि आवश्यक मशीनरी प्राप्त कर सकते हैं।

    डॉ. प्रीति यादव ने उन किसानों की सराहना की जो पराली को मिट्टी में मिलाकर बेलर से गांठें बना रहे हैं। बेलर मालिक अमृतपाल सिंह ने बताया कि लगभग दो करोड़ रुपये की लागत से एक बेलर और एक ट्रैक्टर खरीदा है, जिससे एक दिन में 150 एकड़ क्षेत्र में पराली की गांठें बनाई जाती हैं।

    वहीं, गांव मडौड के सरपंच हरप्रीत सिंह और अमनदीप सिंह ने बताया कि उनके क्षेत्र में कोई भी किसान पराली नहीं जला रहा है। डीसी ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार जिले में पराली जलाने से रोकने और वायु गुणवत्ता निगरानी आयोग के निर्देशों का पालन करने के लिए सभी एडीसी, एसडीएम, डीएसपी व अन्य टीमों सहित पूरा जिला प्रशासन किसानों से लगातार संवाद कर रहा है।

    इस बीच, गांव व क्लस्टर स्तर पर क्लस्टर व नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर के साथ एडीसी नवरीत कौर सेखों, सिमरप्रीत कौर, एसपी पलविंदर सिंह चीमा, एचएस मान, जसवीर सिंह, सभी एसडीएम और डीएसपी के अलावा मुख्य कृषि अधिकारी जसविंदर सिंह, एईओ रविंदर सिंह, एडीओ रसपिंदर सिंह भी मौजूद थे।