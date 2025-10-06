पटियाला में गोवंश से भरा कैंटर पकड़ा, 12 गाय व तीन बछड़े बचाए; लेकर जा रहे थे बूचड़खाने

पटियाला के थाना अर्बन एस्टेट इलाके में गो रक्षा दल ने गोवंश को बूचड़खाने ले जा रही एक गाड़ी को पकड़ा। कैंटर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात चालक और अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता विकास कंबोज ने बताया कि गाड़ी में 12 गायें और 3 बछड़े थे जिनमें से एक बछड़ा मरा हुआ था। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना अर्बन एस्टेट इलाके में गोवंश बूचड़खाने लेकर जा रही एक गाड़ी को गो रक्षा दल के सदस्यों ने काबू कर लिया। यह गाड़ी पांच अक्टूबर को साधू बेला रोड से काबू की गई है, जहां से आरोपित कैंटर चालक फरार हो गया लेकिन गाड़ी कब्जे में ले ली।

इस मामले में विकास कंबोज गो रक्षा दल के ज्वाइंट सेक्रेटरी के बयानों पर कैंटर के अज्ञात चालक, काका सलीम, शहलाज निवासी जमालपुर जिला मलेरकोटला, काला, आशु व बलाल निवासी मलेरकोटला पर एफआईआर दर्ज कर ली है। यह है पूरा मामला शिकायतकर्ता विकास कंबोज ने बताया कि उनके साथ सतीश कुमार, शंकर नंद गिरी, राजेश केहर, राजेश कौशिक, एडवोकेट दविंदर राजपूत, दीपक वाधवा, आदित्य, सन्नी, साजन, अमन, गोलू, रविंदर सिंगला, महंत रवि कांत ,मोहित के साथ मिलकर उन्होंने बूचड़खाने लेकर गोवंश लेकर जाने की सूचना के बाद गाड़ी को काबू कर पुलिस को सूचना दी थी।

उन्होंने बताया कि सूचना मिली थी कि एक कैंटर में गोवंश लेकर मलेरकोटला से हरियाणा जा रहा है, जिसके बाद राजपुरा रोड पर इस गाड़ी को काबू कर लिया लेकिन चालक फरार हो गया। कैंटर में 12 गाय व 3 बछड़े मिले थे, इसमें से एक बछड़ा मरा हुआ था।

विकास कंबोज ने बताया कि आरोपित काका सलीम, शहलाज व अन्य लोगों ने मिलकर यह सभी गोवंश मलेरकोटला से लोड करने के बाद भेजे थे और इन लोगों के खिलाफ पहले भी केस दर्ज हैं। विकास कंबोज ने बताया कि इससे पहले 9 सितंबर को भी अर्बन एस्टेट इलाके से गोवंश से भरी एक गाड़ी कब्जे में ली थी, जिसके बाद अर्बन एस्टेट थाना में एफआईआर दर्ज करवाई थी और इस बार भी वही आरोपितों ने यह गोवंश लोड करने के बाद भेजे थे।