पटियाला में दिलजीत दोसांझ की शूटिंग के दौरान बवाल, भारी भीड़ हुई बेकाबू, पुलिस ने संभाला मोर्चा
पटियाला के किला चौक के पास दिलजीत दोसांझ की शूटिंग के दौरान हंगामा हो गया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और मौके पर पहुंचकर मामले को ...और पढ़ें
गौरव सूद, पटियाला। शहर के किला चौक इलाके में मंगलवार सुबह उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब प्रसिद्ध गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ की फिल्म शूटिंग के दौरान दुकानदारों और शूटिंग टीम के सुरक्षा कर्मियों के बीच बहस छिड़ गई। शूटिंग की शुरुआत सुबह हुई थी और मौके पर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई।
सूत्रों के अनुसार, फिल्म में एक विशेष माहौल दिखाने के लिए दुकानों के बाहर उर्दू भाषा में लिखे बोर्ड लगाए गए थे। जब स्थानीय दुकानदार अपनी दुकानें खोलने पहुंचे, तो सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें दुकान के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। इससे नाराज दुकानदारों ने विरोध शुरू कर दिया और मौके पर तनाव पैदा हो गया।
सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। इसके बाद शूटिंग को कुछ समय के बाद फिर से शुरू कर दिया गया।
जानकारी अनुसार किला चौक और आसपास के क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार शूटिंग चल रही है। बताया जा रहा है कि निर्देशक इम्तियाज अली भी टीम के साथ पटियाला पहुंचे हुए हैं और फिल्म के कई अहम दृश्य यहीं फिल्माए जा रहे हैं।
पटियाला शहर अपने ऐतिहासिक किले, पुरानी मार्केट और विरासत स्थलों के कारण फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद रहा है। लेकिन बाजारों में भीड़ होना, दुकानदारों की रोजी-रोटी प्रभावित होना, आम रास्तों का बंद होना और शूटिंग टीम और स्थानीय लोगों में संवाद की कमी के कारण अक्सर तनाव और विवाद का रूप ले लेते हैं।
इनमें दिलजीत दोसांझ की सूरमा (2018) की शूटिंग दौरान भी स्थानीय लोगों ने यातायात बाधित होने पर विरोध जताया था। कई बार भीड़ नियंत्रण को लेकर पुलिस को बीच में आना पड़ा था।
इसके अलावा पटियाला के बारादरी गार्डन और अन्य लोकेशन्स में कबीर सिंह की शूटिंग के समय स्थानीय व्यापारियों ने दुकानों के आसपास रास्ते बंद होने का विरोध किया था।
भीड़ बढ़ने पर सुरक्षा बढ़ानी पड़ी थी। वहीं अर्जुन पटियाला की फिल्म की शूटिंग के दौरान आम रास्ते बंद करने और दुकानदारों को असुविधा होने पर बहस की स्थिति बनी थी। बाद में प्रशासन ने हस्तक्षेप कर व्यवस्था सामान्य करवाई।
