पटियाला में दिलजीत दोसांझ की शूटिंग के दौरान बवाल, भारी भीड़ हुई बेकाबू, पुलिस ने संभाला मोर्चा

गौरव सूद, पटियाला। शहर के किला चौक इलाके में मंगलवार सुबह उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब प्रसिद्ध गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ की फिल्म शूटिंग के दौरान दुकानदारों और शूटिंग टीम के सुरक्षा कर्मियों के बीच बहस छिड़ गई। शूटिंग की शुरुआत सुबह हुई थी और मौके पर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई।

सूत्रों के अनुसार, फिल्म में एक विशेष माहौल दिखाने के लिए दुकानों के बाहर उर्दू भाषा में लिखे बोर्ड लगाए गए थे। जब स्थानीय दुकानदार अपनी दुकानें खोलने पहुंचे, तो सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें दुकान के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। इससे नाराज दुकानदारों ने विरोध शुरू कर दिया और मौके पर तनाव पैदा हो गया।

सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। इसके बाद शूटिंग को कुछ समय के बाद फिर से शुरू कर दिया गया। जानकारी अनुसार किला चौक और आसपास के क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार शूटिंग चल रही है। बताया जा रहा है कि निर्देशक इम्तियाज अली भी टीम के साथ पटियाला पहुंचे हुए हैं और फिल्म के कई अहम दृश्य यहीं फिल्माए जा रहे हैं।

पटियाला शहर अपने ऐतिहासिक किले, पुरानी मार्केट और विरासत स्थलों के कारण फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद रहा है। लेकिन बाजारों में भीड़ होना, दुकानदारों की रोजी-रोटी प्रभावित होना, आम रास्तों का बंद होना और शूटिंग टीम और स्थानीय लोगों में संवाद की कमी के कारण अक्सर तनाव और विवाद का रूप ले लेते हैं।