पटियाला में कॉलेज छात्र की गोली लगने से मौत, कार में मिला शव; जांच में जुटी पुलिस
पटियाला के राजपुरा में एक कॉलेज छात्र यशप्रीत सिंह की गोली लगने से मौत हो गई। यशप्रीत जो चंडीगढ़ डीएवी कॉलेज का छात्र था पशु मंडी में अपनी गाड़ी में मृत पाया गया। उसके सिर में गोली लगी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना सिटी राजपुरा इलाके में आते पशु मंडी में एक कॉलेज के छात्र की गोली लगने से मौत हो गई। यह छात्र अपनी गाड़ी में पाया गया है जिसके सिर में गोली लगी हुई थी।
मृतक की पहचान यशप्रीत सिंह उमर 20 साल निवासी गांव चंगेड़ा के रूप में हुई है। यशप्रीत सिंह चंडीगढ़ डीएवी कॉलेज का छात्र बताया जा रहा है। घटना के अनुसार घर से निकले यशप्रीत की गोली लगी डेड बॉडी राजपुरा के पशु मंडी में मिली थी।
घटना के बारे में जानकारी मिलते ही थाना सिटी राजपुरा से जांच अधिकारी जगदीश और पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची। थाना की पुलिस ने युवक की गोली लगे शव को कब्जे में लेने के बाद राजपुरा के सिविल अस्पताल में भिजवा दिया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत करार दिया।
वहीं, फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट टीम ने मौके से सैंपल लिए। परिवार के सदस्य राजपुरा सिविल अस्पताल पहुंचे, फिलहाल गोली लगने की वजह पता नहीं चल पाई है।
सिविल अस्पताल राजपुरा में तैनात डॉ. परम प्रताप सिंह ने बताया हमारे पास जिस समय यशप्रीत सिंह को लाया गया वह ब्रॉट डैड था और हमें जैसे बताया गया कि यह ससपेक्टेड गन शॉट का केस है।
