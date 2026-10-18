नाभा के जगशेर खंगूरा ने विश्व जूनियर बैडमिंटन में जीता कांस्य, पहले पंजाबी खिलाड़ी बनने पर CM मान ने दी बधाई
नाभा के 17 वर्षीय जगशेर सिंह खंगूड़ा ने मिस्र में आयोजित विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी हैं।
HighLights
जगशेर खंगूड़ा ने विश्व जूनियर बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता।
वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले पंजाबी खिलाड़ी हैं।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जगशेर को उनकी जीत पर बधाई दी।
डिजिटल डेस्क, पटियाला। मिस्र में आयोजित विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में नाभा के 17 वर्षीय शटलर जगशेर सिंह खंगूड़ा ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। जगशेर सिंह की इस सफलता पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने इस जीत को पूरे पंजाब के लिए गर्व की बात बताया है।
सीएम मान ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर लिखा-
पंजाब और पंजाब बैडमिंटन के लिए यह बहुत खुशी और गर्व की बात है कि नाभा के जगशेर सिंह खंगूरा ने मिस्र में आयोजित विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। इस उपलब्धि को हासिल करने वाले जगशेर सिंह पहले पंजाबी खिलाड़ी हैं। इस होनहार खिलाड़ी, उनके माता-पिता और कोच को बहुत-बहुत बधाई।
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सेमिफाइनल में रादित्या वर्धन से हुआ मुकाबला
सेमीफाइनल मुकाबले में जगशेर सिंह का सामना इंडोनेशिया के खिलाड़ी रादित्या वर्धना से हुआ। तीन सेटों तक चले इस बेहद कड़े और संघर्षपूर्ण मैच में जगशेर को 6-15, 15-13, 3-15 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बावजूद उन्होंने भारत के लिए कांस्य पदक पक्का कर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही वे इस मुकाम तक पहुंचने वाले पंजाब के पहले खिलाड़ी बन गए।
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मां रह चुकी हैं वॉलीबॉल प्लेयर
उनके पिता मनप्रीत सिंह और माता रशपाल कौर दोनों सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। उनकी मां वॉलीबॉल की खिलाड़ी रही हैं। जगशेर ने महज 15 साल की उम्र में अंडर-19 ऑल इंडिया टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और 16 साल की उम्र में अंडर-17 राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
इस वर्ष उनका चयन भारत की अंडर-19 टीम में हुआ, जहां उन्होंने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व किया। हाल ही में उन्होंने पंजाब स्टेट चैंपियनशिप के सीनियर वर्ग में भी स्वर्ण पदक हासिल किया।
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