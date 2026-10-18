नाभा के जगशेर खंगूरा ने विश्व जूनियर बैडमिंटन में जीता कांस्य, पहले पंजाबी खिलाड़ी बनने पर CM मान ने दी बधाई

डिजिटल डेस्क, पटियाला। मिस्र में आयोजित विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में नाभा के 17 वर्षीय शटलर जगशेर सिंह खंगूड़ा ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। जगशेर सिंह की इस सफलता पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने इस जीत को पूरे पंजाब के लिए गर्व की बात बताया है।

सीएम मान ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर लिखा- पंजाब और पंजाब बैडमिंटन के लिए यह बहुत खुशी और गर्व की बात है कि नाभा के जगशेर सिंह खंगूरा ने मिस्र में आयोजित विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। इस उपलब्धि को हासिल करने वाले जगशेर सिंह पहले पंजाबी खिलाड़ी हैं। इस होनहार खिलाड़ी, उनके माता-पिता और कोच को बहुत-बहुत बधाई। यह भी पढ़ें- एशियन चैंपियंस ट्रॉफी: जालंधर का सुरजीत स्टेडियम तैयार, 27 से 6 देशों का महासंग्राम; भारत-बांग्लादेश के बीच पहला मैच सेमिफाइनल में रादित्या वर्धन से हुआ मुकाबला सेमीफाइनल मुकाबले में जगशेर सिंह का सामना इंडोनेशिया के खिलाड़ी रादित्या वर्धना से हुआ। तीन सेटों तक चले इस बेहद कड़े और संघर्षपूर्ण मैच में जगशेर को 6-15, 15-13, 3-15 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बावजूद उन्होंने भारत के लिए कांस्य पदक पक्का कर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही वे इस मुकाम तक पहुंचने वाले पंजाब के पहले खिलाड़ी बन गए।