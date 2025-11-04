Language
    पूर्व DIG भुल्लर के खिलाफ मामलों में CBI की ताबड़तोड़ रेड, बीएच प्रॉपर्टीज के मालिक और लुधियाना में प्रॉपर्टी डीलर के घर मारे छापे

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 10:48 PM (IST)

    पंजाब में सीबीआई ने पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ रिश्वत और आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटियाला और लुधियाना में सात स्थानों पर छापेमारी की। छापेमारी में नकदी, लैपटॉप और संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए। भुल्लर के मोबाइल चैट में न्यायिक अधिकारियों से जुड़े संदेश मिले, जिससे न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित करने का षड्यंत्र सामने आया। सीबीआई दो न्यायिक अधिकारियों से पूछताछ करेगी।

    पंजाब में सात स्थानों पर सीबीआइ छापा, भुल्लर के काले धन को करते थे निवेश (फोटो: जागरण)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। रिश्वत और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार पूर्व डीआइजी हरचरण ¨सह भुल्लर के खिलाफ सीबीआइ ने जांच को तेज कर दिया है। सीबीआइ ने मंगलवार को पटियाला व लुधियाना के सात स्थानों पर छापेमारी की और भुल्लर के करीबी बड़े रियल एस्टेट कारोबारियों से पूछताछ की।

    छापेमारी में लगभग 20.5 लाख रुपये की नकदी, एप्पल लैपटाप, दो मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज की एक डीवीआर बरामद की गई। साथ ही 50 से अधिक संपत्तियों व लेनदेन से संबंधित दस्तावेज कब्जे में लिए गए।

    पता चला है कि ये कारोबारी भुल्लर के काले धन को प्रापर्टी में निवेश करते थे। सीबीआइ को भुल्लर के मोबाइल से ऐसी चैट मिली हैं, जिनमें न्यायिक अधिकारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण संदेश शामिल हैं।

    इन चैट में भुल्लर और बिचौलिये कृष्णु के बीच अदालतों के आदेशों को प्रभावित करने, मामलों की सुनवाई के परिणाम को मोड़ने और कुछ अधिकारियों के पक्ष में निर्णय करवाने की चर्चा की गई है।

    सीबीआइ इस मामले में दो न्यायिक अधिकारियों और एक डीआइजी को पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी कर रही है। जांच एजेंसी का मानना है कि यह मामला सिर्फ रिश्वतखोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित करने के षड्यंत्र का गंभीर पहलू शामिल है। पटियाला में कोठी में 11 घंटे तक घर पर दबिश दी।

    दिल्ली नंबर के दो वाहनों में सवार होकर आए सीबीआइ के अधिकारी सुबह सात बजे मोती बाग गुरुद्वारा साहिब के नजदीक बनी कोठी में पहुंचे और शाम छह बजे तक कोठी के अंदर दस्तावेजों को खंगालते रहे। शाम को टीम दस्तावेज से भरे एक सूटकेस को लेकर निकल गई।

    बताया जा रहा है कि भुल्लर के काले धन को रियल एस्टेट कारोबार में निवेश करने में बीएच प्रापर्टीज का अहम रोल रहा है। कारोबारी भू¨पदर को भी साथ लेकर जाने की सूचना है लेकिन, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

    लुधियाना में छह स्थानों पर छापासीबीआइ की एक अन्य टीम ने लुधियाना में छह स्थानों पर छापामारी की। पहले वेस्ट तहसील और फिर सरगोदा कालोनी में एक प्रापर्टी डीलर के घर पर भी छापा मारा।

    सूत्रों का कहना है कि डीआइजी की प्रापर्टी डीलर से मित्रता है। शक है कि उसकी मदद से डीआइजी ने प्रापर्टी में काफी निवेश किया है। सीबीआइ की टीम माछीवाड़ा में भी दोबारा जांच के लिए पहुंची। टीम यहां भुल्लर की संपत्तियों की जांच कर रही है।