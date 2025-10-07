Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब के राजपुरा-पटियाला रोड पर कैटल फीड फैक्ट्री में भीषण आग, करोड़ों का नुकसान

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 10:11 AM (IST)

    राजपुरा-पटियाला रोड पर खडौली गांव के पास कैटल फीड फैक्ट्री में सुबह सवा 5 बजे आग लग गई। आग तेज़ी से फैली और फैक्ट्री के चारों ओर धुंआ छा गया। मालिक रोहित कुमार को सूचित किया गया और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिश की। आग बुझाने के लिए 7 से 8 दमकल गाड़ियां बुलाई गईं और जेसीबी मशीन से सामान हटाया गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    पंजाब के राजपुरा-पटियाला रोड पर कैटल फीड फैक्ट्री में भीषण आग (File Photo)

    संवाद सहयोगी, जागरण, राजपुरा। राजपुरा-पटियाला रोड पर स्थित गांव खडौली के पास ज्योति इंटरप्राइजेज नाम की कैटल फीड बनाने वाली फैक्ट्री में सोमवार सुबह करीब सवा 5 बजे अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और फैक्ट्री के चारों ओर घना धुंआ और ऊँची लपटें फैल गईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना मिलते ही फैक्ट्री मालिक रोहित कुमार को सूचित किया गया। साथ ही राजपुरा नगर कौंसिल की फायर ब्रिगेड को भी जानकारी दी गई।

    तीन दमकल गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं। इसके बाद नगर कौंसिल प्रधान नरिंदर शास्त्री, नगर कौंसिल के अधिकारी और कर्मचारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। रोहित कुमार ने बताया कि आग से उनका करोड़ों रुपये का माल जलकर राख हो गया है।

    गंभीरता को देखते हुए सील केमिकल, नाभा पावर थर्मल प्लांट और पटियाला नगर कौंसिल को भी सूचना दी गई, जहां से अतिरिक्त दमकल गाड़ियां मंगवाई गईं।

    कुल मिलाकर 7 से 8 दमकल गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटीं। साथ ही जेसीबी मशीन मंगवाकर फैक्ट्री के सामान को हटाने का कार्य भी शुरू किया गया।

    दमकल कर्मियों, नगर कौंसिल के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन फैक्ट्री में मौजूद ज्वलनशील सामान के कारण आग बार-बार भड़कती रही। शाम साढ़े छह बजे तक आग पूरी तरह बुझ नहीं पाई थी।

    शाम को फोन पर जानकारी देते हुए दमकल विभाग के लीडिंग फायर मैन बलदेव राज ने बताया कि फायर ब्रिगेड की आठ गाड़ियां सुबह से अब तक 70 से 80 बार पानी भरकर ला चुकी हैं, लेकिन आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है।