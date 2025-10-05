Patiala News: कॉलेज छात्र की हत्या के मामले में केस दर्ज, राइट हैंडेड युवक के लेफ्ट साइड में लगी गोली

पटियाला के थाना सिटी राजपुरा क्षेत्र में 19 वर्षीय कॉलेज छात्र यशप्रीत सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यशप्रीत के पिता गुरदीप सिंह के बयान पर एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें उन्होंने बेटे के सिर में गोली लगने की बात कही है।

जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना सिटी राजपुरा इलाके में 19 वर्षीय कॉलेज छात्र यशप्रीत सिंह की हत्या के मामले में अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। यह एफआइआर कत्ल हुए यशप्रीत सिंह के पिता गुरदीप सिंह निवासी गांव चंगेरा, बनूड़ थाना के बयानों पर दर्ज हुई है।

राइट हैंड यशप्रीत सिंह के सिर के लेफ्ट साइड में गोली लगी है, जिस वजह से हत्या का मामला दर्ज किया है। मौके से पुलिस ने आल्टो कार के राइट साइड में एक अवैध देसी पिस्तौल भी बरामद की है। यशप्रीत सिंह चंडीगढ़ के सेक्टर-10 के डीएवी कालेज में बीए की पढ़ाई कर रहा था।

थाना सिटी राजपुरा के प्रभारी किरपाल सिंह मोही ने कहा कि शुरुआती जांच के बाद कत्ल का मामला दर्ज किया गया है। पहले मामला सुसाइड का लग रहा था, लेकिन सुसाइड का कोई कारण सामने नहीं आए हैं। इस वजह से घटना को लेकर हर पहलु पर जांच की जा रही है।

उधर, लेट नाइट ड्यूटी पर तैनात इमरजेंसी मेडिकल अफसर डा. परम प्रताप सिंह ने कहा कि जब युवक को अस्पताल में लाया गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। गुरदीप सिंह ने बताया कि वह जीरकपुर में बिजली का काम करते हैं। उनका बेटा यशप्रीत सिंह डीएवी कालेज का छात्र था और बीती चार अक्टूबर को उनका बेटा अपनी पटियाला नंबर आल्टो कार लेकर राजपुरा जाने की बात कहकर निकला था।

रात आठ बजे गुरदीप सिंह को उनके बेटे यशप्रीत सिंह के दोस्तों ने फोन करके बताया कि सरहिंद बाईपास राजपुरा स्थित पशु मंडी के नजदीक सर्विस रोड पर यशप्रीत सिंह घायल हालत में पड़ा है। इसके बाद गुरदीप सिंह अपने भाई गुरमेल सिंह व तरसेम सिंह को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर देखा कि यशप्रीत सिंह के लेफ्ट साइड सिर में गोली लगी हुई थी और कार के अंदर देसी रिवाल्वर राइट साइड में गिरी हुई थी।