पटियाला में महिंद्रा कॉलेज के पास रेहड़ी परोस रहा था अवैध शराब, पटियाला पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा

पटियाला के थाना कोतवाली इलाके में पुलिस ने सोहन सिंह नामक एक रेहड़ी वाले को अवैध रूप से शराब पिलाते हुए गिरफ्तार किया। महिंद्रा कॉलेज के पास रेहड़ी लगाने वाले सोहन सिंह के पास से अवैध शराब और अन्य सामान बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

पटियाला में पुलिस ने सोहन सिंह नामक एक रेहड़ी वाले को अवैध रूप से शराब पिलाते हुए गिरफ्तार किया (प्रतीकात्मक फोटो)