पटियाला में महिंद्रा कॉलेज के पास रेहड़ी परोस रहा था अवैध शराब, पटियाला पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा
पटियाला के थाना कोतवाली इलाके में पुलिस ने सोहन सिंह नामक एक रेहड़ी वाले को अवैध रूप से शराब पिलाते हुए गिरफ्तार किया। महिंद्रा कॉलेज के पास रेहड़ी लगाने वाले सोहन सिंह के पास से अवैध शराब और अन्य सामान बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना कोतवाली पटियाला इलाके में रेहड़ी पर शराब पिलाने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला सोहन सिंह निवासी धीरू नगर पर दर्ज हुआ है। एएसआइ बिक्रमजीत सिंह के अनुसार वह पुलिस पार्टी के साथ गश्त पर था।
इस दौरान सूचना मिली कि महिंद्रा कॉ
लेज के नजदीक उक्त व्यक्ति रेहड़ी पर लोगों को शराब पिला रहा है। मौके पर चिकन की रेहड़ी लगाने वाले सोहन सिंह को काबू किया, जिससे अवैध शराब तकरीबन एक बोतल, डिस्पोजेबल ग्लास, तीन स्टील की प्लेट और अन्य सामान बरामद किया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।