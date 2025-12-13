Language
    पटियाला: तेज रफ्तार गाड़ी ने मारी टक्कर, पेड़ से टकराई कार; दो की मौत

    By Prem Verma Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 11:34 PM (IST)

    पटियाला में सरहिंद रोड पर ओमेक्स सिटी के पास तेज रफ्तार गाड़ी ने स्विफ्ट कार को टक्कर मार दी, जिससे दो लोगों की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो ग ...और पढ़ें

    पटियाला: तेज रफ्तार गाड़ी ने मारी टक्कर। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, पटियाला। पुलिस थाना अनाज मंडी के अंतर्गत आते ओमेक्स सिटी सरहिंद रोड के नजदीक एक तेज रफ्तार गाड़ी ने गलत ढंग से ओवरटेक करते हुए स्विफ्ट कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में स्विफट सवार दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं।

    यह हादसा 11 दिसंबर की रात करीब 11.30 बजे हुआ, जब चारों व्यक्ति फतेहगढ़ साहिब में माथा टेकने के बाद लौट रहे थे। हादसे में मरने वालों की पहचान बब्बी (35) निवासी गांव दुलबा थाना जुल्का पटियाला व धरमवीर सिंह निवासी गांव खेड़ी गुजरा पटियाला के रूप में हुई है।

    वहीं जख्मी सुलक्खन सिंह को नाभा रोड स्थित निजी अस्पताल में दाखिल करवाया है और दूसरा जख्मी गुरचरन सिंह निवासी दुलबा को पीजीआइ रेफर किया गया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक बब्बी के भाई गुरप्रीत सिंह के बयानों पर हरियाणा नंबर (एचआर37एफ2483) की गाड़ी के अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है।

    दर्ज बयानों के अनुसार बब्बी अपने भतीजे सुलक्खन सिंह व दोस्तों के साथ कार में फतेहगढ़ साहिब माथा टेकने गया था। लौटते समय तेज रफ्तार हरियाणा नंबर की गाड़ी ने गलत ढंग से ओवरटेक करने के दौरान स्विफ्ट कार को टक्कर मार दी।

    इससे बेकाबू स्विफ्ट खतानों में जाकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई थी, वहीं दूसरे ने अस्पताल में जाकर दम तोड़ दिया। घटना के बारे में सूचना मिलते ही सड़क सुरक्षा फोर्स के सिपाही सतसिमरन सिंह व अरूण कुमार मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल में दाखिल करवाया। फिलहाल आरोपित गाड़ी चालक की पहचान के लिए अनाज मंडी थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है।

    दो बच्चों का पिता था बब्बी

    गुरप्रीत सिंह ने बताया कि उसका भाई बब्बी लकड़ी का काम करता था। शादीशुबा बब्बी एक 13 साल की बेटी और नौ साल के बेटे का पिता था। घर से जाते समय वह माथा टेककर समय पर वापस आने की बात कहकर निकला था लेकिन देरी होने पर फोन किया तो रात को हादसे का पता चला।