पटियाला में डिवाइडर से टकराई कार, तीन युवक गंभीर रूप से घायल

संवाद सहयोगी, राजपुरा (पटियाला)। राजपुरा-पटियाला बाईपास पर एक गंभीर सड़क दुर्घटना में कार डिवाइडर से टकराने के कारण उसमें सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत राजपुरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका कंधा उतर गया है।

यह हादसा उस समय हुआ जब कार राजपुरा-पटियाला बाईपास से लिबर्टी चौक की ओर जा रही थी। दुर्घटना के परिणामस्वरूप कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है। गंभीर रूप से घायल नेपरा निवासी गुरविंदर सिंह ने बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ राजपुरा के मोहब्बत पैलेस के पास जा रहे थे। उनके अनुसार सड़क में गड्ढा होने के कारण कार उछल गई और बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई।

सिर, कंधे और पैरों पर गंभीर चोटें आई हैं। गुरविंदर ने बताया कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और उन्हें लाखों का नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इन सड़कों पर गड्ढों को तुरंत भरने की व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में कोई और सड़क दुर्घटना न हो।