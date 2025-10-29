Language
    पटियाला में डिवाइडर से टकराई कार, तीन युवक गंभीर रूप से घायल

    By Deepak Modgil Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 04:34 AM (IST)

    राजपुरा-पटियाला बाईपास पर एक कार डिवाइडर से टकराने से तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को राजपुरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ एक की हालत गंभीर है। घायल गुरविंदर सिंह ने सड़क में गड्ढे को दुर्घटना का कारण बताया और सरकार से सड़क सुधार की मांग की है। दुर्घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

    संवाद सहयोगी, राजपुरा (पटियाला)। राजपुरा-पटियाला बाईपास पर एक गंभीर सड़क दुर्घटना में कार डिवाइडर से टकराने के कारण उसमें सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत राजपुरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका कंधा उतर गया है।

    यह हादसा उस समय हुआ जब कार राजपुरा-पटियाला बाईपास से लिबर्टी चौक की ओर जा रही थी। दुर्घटना के परिणामस्वरूप कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है। गंभीर रूप से घायल नेपरा निवासी गुरविंदर सिंह ने बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ राजपुरा के मोहब्बत पैलेस के पास जा रहे थे। उनके अनुसार सड़क में गड्ढा होने के कारण कार उछल गई और बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई।

    सिर, कंधे और पैरों पर गंभीर चोटें आई हैं। गुरविंदर ने बताया कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और उन्हें लाखों का नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इन सड़कों पर गड्ढों को तुरंत भरने की व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में कोई और सड़क दुर्घटना न हो।

    दूसरी ओर नेशनल हाईवे अथारिटी आफ इंडिया की पेट्रोलिंग टीम के अधिकारी संदीप कुमार ने कहा कि गाड़ी बीती सोमवार की रात को जोर से डिवाइडर से टकराई थी। उन्होंने बताया कि गाड़ी इतनी बुरी तरह टकराई कि उसके चारों टायर टूटकर बाहर आ गए थे और कार सवारों का फोन भी चकनाचूर हो गया था।