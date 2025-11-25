पटियाला हाईवे पर डरावनी लूट, पिस्टल लहराकर शख्स से कार और आईफोन लूटे; CCTV खंगाल रही पुलिस
पटियाला के पास संगरूर हाईवे पर जाहलां गांव के नजदीक 23 नवंबर को शाम सवा पांच बजे एक कार चालक हरमन सिंह को पिस्टल दिखाकर लूट लिया गया। दो अज्ञात युवकों ने उसे धबलान ले जाकर उसकी कार और आईफोन छीन लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। हरमन सिंह दोस्तों का इंतजार कर रहा था जब यह घटना हुई।
जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना पसियाणा के तहत आते संगरूर हाईवे स्थित जाहलां गांव के नजदीक एक कार चालक को पिस्टल दिखा लूट लिया गया। घटना 23 नवंबर को शाम सवा पांच बजे के आसपास हुई है।
पिस्टल दिखाने के बाद दोनों आरोपित पीड़ित को अपने साथ धबलान ले गए, जहां पर कार व आईफोन लूटने के बाद फरार हो गए। लूट के शिकार हरमन सिंह निवासी गांव सवाजपुर, थाना पसियाणा के बयानों पर पुलिस ने दो अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
हरमन सिंह ने बताया कि दोनों ने अपने मुंह ढके हुए थे। थाना पसियाणा प्रभारी अमनपाल सिंह विर्क ने कहा कि एएसआई भगवंत सिंह जांच अधिकारी है, जिनकी सुपरविजन में एक टीम बनाई है और अन्य टीमें भी सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर रही हैं।
हरमन सिंह 23 साल का है, जो प्राईवेट तौर पर गाड़ी चलाता है। पुलिस के अनुसार शादीशुदा हरमन सिंह की पत्नी विदेश रहती है। 23 नवंबर को वह धबलान में किसी दोस्त के जन्मदिन की पार्टी पर जाने की तैयारी में था, जिसके लिए वह संगरूर हाईवे पर जाहलां गांव के नजदीक अन्य दोस्तों के आने का इंतजार कर रहा था।
शाम के सवा पांच बजे पैदल ही दो युवक उसके पास आए, जिन्होंने पिस्टल दिखाते हुए उसे गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बिठाने के बाद तकरीबन तीन किलोमीटर दूर उसे धबलान साइड ले गए, जहां पर इन दोनों ने उसका आईफोन छीनने के बाद गाड़ी से बाहर फेंक दिया। इसके बाद आरोपित उसकी गाड़ी व आईफोन लेकर संगरूर साइड फरार हो गए।
पसियाणा थाना पुलिस की टीमों ने धबलान से लेकर संगरूर रोड तक के कई जगह से सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। जिसके बाद पुलिस ने तीन जगह की सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली है, जिसमें गाड़ी जाती दिखाई दे रही है। फिलहाल आरोपितों की पहचान को लेकर पुलिस ने कुछ भी बताने से इंकार किया है और कहा कि जांच जारी है।
