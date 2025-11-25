पटियाला हाईवे पर डरावनी लूट, पिस्टल लहराकर शख्स से कार और आईफोन लूटे; CCTV खंगाल रही पुलिस

जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना पसियाणा के तहत आते संगरूर हाईवे स्थित जाहलां गांव के नजदीक एक कार चालक को पिस्टल दिखा लूट लिया गया। घटना 23 नवंबर को शाम सवा पांच बजे के आसपास हुई है। पिस्टल दिखाने के बाद दोनों आरोपित पीड़ित को अपने साथ धबलान ले गए, जहां पर कार व आईफोन लूटने के बाद फरार हो गए। लूट के शिकार हरमन सिंह निवासी गांव सवाजपुर, थाना पसियाणा के बयानों पर पुलिस ने दो अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

हरमन सिंह ने बताया कि दोनों ने अपने मुंह ढके हुए थे। थाना पसियाणा प्रभारी अमनपाल सिंह विर्क ने कहा कि एएसआई भगवंत सिंह जांच अधिकारी है, जिनकी सुपरविजन में एक टीम बनाई है और अन्य टीमें भी सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर रही हैं।

हरमन सिंह 23 साल का है, जो प्राईवेट तौर पर गाड़ी चलाता है। पुलिस के अनुसार शादीशुदा हरमन सिंह की पत्नी विदेश रहती है। 23 नवंबर को वह धबलान में किसी दोस्त के जन्मदिन की पार्टी पर जाने की तैयारी में था, जिसके लिए वह संगरूर हाईवे पर जाहलां गांव के नजदीक अन्य दोस्तों के आने का इंतजार कर रहा था।