रिश्वतकांड: DIG आफिस में थी सीधी एंट्री, राजनेताओं से भी रहे हैं कृष्णु के संबंध; अक्षय कुमार की फिल्म में भी किया है अभिनय

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 11:57 PM (IST)

    नाभा का रहने वाला कृष्णु शारदा, डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर रिश्वत कांड में दूसरा आरोपी है। वह हॉकी का खिलाड़ी रहा और कांग्रेस सरकार में नेताओं के करीब था। कृष्णु ने बॉलीवुड फिल्म में भी अभिनय किया है। नवजोत सिंह सिद्धू के सोशल मीडिया अकाउंट को संभालने के दौरान वह पुलिस अधिकारियों के संपर्क में आया और डीआईजी का खास बन गया, जिसके ऑफिस में उसकी सीधी एंट्री थी।

    रिश्वतकांड: DIG आफिस में थी सीधी एंट्री। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नाभा (पटियाला)। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर रिश्वतकांड में दूसरा आरोपित बिचौलिया कृष्णु शारदा नाभा के हरिदास कालोनी का रहने वाला है। छोटी उम्र में हाकी का बढ़िया खिलाड़ी रहा कृष्णु कांग्रेस सरकार के समय नवजोत सिंह सिद्धू व पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के निकट रहा बताया जाता है। साधारण परिवार से संबंध रखने वाले कृष्णु ने बालीवुड स्टार अक्षय कुमार की फिल्म में भी अभिनय किया है।

    बताते हैं कि कुछ समय तक नवजोत सिंह सिद्धू के इंटरनेट मीडिया अकाउंट को हैंडल करने के दौरान वह पुलिस अधिकारियों के करीब रहने लगा। देखते ही देखते वह डीआइजी हरचरण सिंह भुल्लर का खास व्यक्ति बन गया। वह डीआइजी के कितना नजदीक था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसकी डीआइजी के आफिस में बिना रोक टोक एंट्री थी।

    शादीशुदा कृष्णु का एक बेटे का पिता और उसके पिता पिता राज कुमार प्राइवेट जाब करते हैं। कृष्णु ने 2018 से लेकर 2022 तक मंडी गोबिंदगढ़ में फायर ब्रिगेड आफिस में आउटसोर्स पर काम किया जबकि इन दिनों वह कोई काम नहीं करता था। बेरोजगार कृष्णु ने अपने फेसबुक पेज पर कई पुलिस अधिकारियों व राजनेताओं के साथ अपने फोटो अटैच किए हुए हैं।