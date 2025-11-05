पंजाबी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर पर हमला, सिर पर छात्र ने मारा लोहे का स्टूल; अस्पताल में चल रहा इलाज
पंजाबी यूनिवर्सिटी में एक छात्र ने कक्षा में देरी से आने पर असिस्टेंट प्रोफेसर के सिर पर स्टूल से हमला कर दिया। घटना कंप्यूटर साइंस विभाग में परीक्षा के दौरान हुई, जब प्रोफेसर ने छात्र को देरी से आने पर बाहर जाने को कहा। घायल प्रोफेसर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाबी यूनिवर्सिटी में मंगलवार दोपहर एक छात्र ने कक्षा में बैठे असिस्टेंट प्रोफेसर के सिर पर स्टूल से हमला कर दिया। इस हमले के बाद छात्र फरार हो गया और घायल असिस्टेंट प्रोफेसर को सरकारी राजिंदरा अस्पताल में भर्ती करवाया है।
बता दें कि कंप्यूटर साइंस विभाग में परीक्षा चल रही थी। जहां डॉ. लाल चंद ड्यूटी पर थे। इसी दौरान छात्र कक्षा में देरी से आया और बैठ गया। असिस्टेंट प्रोफेसर के पूछने पर पांचवें सेमेस्टर के छात्र चरणप्रीत सिंह ने पेपर देने की बात कही, लेकिन देरी से पहुंचने पर उसको बाहर जाने को कहा तो हमला कर दिया। अर्बन एस्टेट थाने के इंस्पेक्टर अमनदीप सिंह बराड़ ने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर के बयानों पर कार्रवाई की जाएगी।
