    पटियाला में आसमान साफ, 7.1 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का पारा; जानें आज कैसा रहेगा मौसम

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 07:55 AM (IST)

    पटियाला में आज मौसम साफ रहने का अनुमान है। रविवार को अधिकतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटियाला का एक्यूआई 97 मापा गया, जबकि मंडी गोबिंदगढ़ का एक्यूआई 317 रहा। सूर्योदय 07.02 बजे और सूर्यास्त 5.24 बजे होगा।

    पटियाला में आज आसमान साफ रहने की संभावना है (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, पटियाला। आज सूर्यास्त 5.24 बजे और सूर्योदय 07.02 बजे होगा। अधिकतम आर्द्रता 59 फीसदी और न्यूनतम आर्द्रता 36 फीसदी तक रहेगी। अधिकतम तापमान 23.3 और न्यूनतम तापमान 7.1 रहेगा। पटियाला में एक्यूआइ 97 और मंडी गोबिंदगढ़ में एक्यूआइ 317 रहेगा।

