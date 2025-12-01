पटियाला में आसमान साफ, 7.1 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का पारा; जानें आज कैसा रहेगा मौसम

पटियाला में आज मौसम साफ रहने का अनुमान है। रविवार को अधिकतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटियाला का एक्यूआई 97 मापा गया, जबकि मंडी गोबिंदगढ़ का एक्यूआई 317 रहा। सूर्योदय 07.02 बजे और सूर्यास्त 5.24 बजे होगा।

पटियाला में आज आसमान साफ रहने की संभावना है (प्रतीकात्मक फोटो)