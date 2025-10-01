पटियाला में भगवानपुरिया गैंग से जुड़ा तस्कर साढ़े चार किलो हेराइन सहित गिरफ्तार

Language
    मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर पंजाब को नशा-मुक्त बनाने के अभियान में काउंटर इंटेलिजेंस पटियाला को सफलता मिली है। पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर 4.7 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। आरोपी की पहचान वंश कुमार के रूप में हुई है जो दुबई स्थित अमृतपाल सिंह का सहयोगी है।

    जागरण संवाददाता, पटियाला। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को नशा-मुक्त बनाने के अभियान के तहत सफलता प्राप्त करते हुए काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) पटियाला ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 4.7 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है।

    यह जानकारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने आज यहां दी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान वंश कुमार, निवासी गांव दालम, बटाला के रूप में हुई है।

    डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार वंश कुमार दुबई-आधारित अमृतपाल सिंह, जो कि जेल में बंद गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का करीबी सहयोगी है, के साथ निकटता से काम कर रहा था। उन्होंने बताया कि इस मामले में आपराधिक नेटवर्क की पूरी कड़ी का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है ताकि पूरे गठजोड़ को उजागर किया जा सके।

    इस ऑपरेशन के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए एआईजी सीआई पटियाला डॉ. सिमरत कौर ने कहा कि उन्हें विश्वसनीय सूचना मिली थी कि संदिग्ध वंश कुमार ने तरनतारन से हेरोइन की खेप उठाई है और उसे जालंधर पहुंचाने जा रहा है।

    इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सीआई पटियाला की पुलिस टीमों ने उसे घेराबंदी कर मौके पर ही पकड़ लिया और उसके कब्जे से हेरोइन बरामद की गई, साथ ही उसका मोबाइल भी जब्त किया गया। जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार वंश, अमृतपाल सिंह के निर्देशों पर काम कर रहा था।

    उन्होंने कहा कि अमृतपाल सिंह पर पहले से ही तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं जिनमें आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और आईपीसी की धारा 302 शामिल हैं।