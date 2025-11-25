पटियाला में गर्लफ्रेंड से परेशान होकर युवक ने होटल में फंदा लगा दी जान, युवती के खिलाफ केस दर्ज

जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना सदर पटियाला इलाके में एक युवक ने होटल में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। बीती 20 नवंबर को घर से मोहाली जाने की बात कहकर निकले युवक का शव 24 नवंबर को मिला तो परिवार ने पुलिस को सूचित कर दिया।

मृतक की पहचान 26 साल के हरप्रीत सिंह निवासी डेरा प्रीत नगर, गांव मीरापुर थाना जुल्का पटियाला के रूप में हुई है। मृतक की मां हरजिंदर कौर ने आरोप लगा है कि हरप्रीत सिंह को उसकी प्रेमिका लवप्रीत कौर निवासी गांव नूरपुर फरांसवाला परेशान कर रही थी। इस पर पुलिस ने युवती के खिलाफ खुदकुशी के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर लिया।

परिवार के अनुसार हरप्रीत सिंह यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने व एडिट करने का काम करता था। हरप्रीत की लवप्रीत कौर के साथ जान पहचान थी। दोनों शादी करना चाहते थे। 20 नवंबर को सुबह दस बजे हरप्रीत को आरोपित लवप्रीत ने फोन किया तो वह स्कूटी लेकर घर से निकल गया। मोहाली जाने की बात कहकर घर से गए हरप्रीत सिंह का दोबारा फोन नहीं लगा।