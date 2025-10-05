बिहार के थाना प्रभारी से दुखी डिप्टी कमांडेंट ने पटियाला में फंदा लगाकर दी जान, पंजाब पुलिस ने शुरू की जांच
पटियाला में भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के डिप्टी कमांडेंट आयुश दीपक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह आईटीबीपी कैंप चौरा में तैनात थे। पुलिस ने मृतक के साले के बयान पर बिहार के लाल मतिया के थाना प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। परिजनों का आरोप है कि थाना प्रभारी लगातार आयुश को परेशान कर रहा था जिसके कारण उन्होंने यह कदम उठाया।
जागरण संवाददाता, पटियाला। भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) में तैनात 46 वर्षीय डिप्टी कमांडेंट आयुश दीपक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वह आईटीबीपी कैंप चौरा में तैनात थे।
पुलिस ने आयुश के साले आकाश जैन के बयान पर बिहार में भागलपुर जिले के लाल मतिया के थाना प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। परिवार के अनुसार आयुश का पारिवारिक मामला लाल मतिया थाने में चल रहा था।
थाना प्रभारी लगातार फोन कर आयुश को परेशान कर रहा था। आकाश ने बताया कि उनकी बहन की शादी दिल्ली के रोहिणी के रहने वाले आयुश से हुई थी। वह वर्तमान में सेक्टर-33 चंडीगढ़ में रह रहे थे। शुक्रवार सुबह बहन ने फोन किया, लेकिन आयुश ने उठाया नहीं।
इसके बाद उन्होंने आयुश के साथी विकास सिंह को जानकारी दी और वह तुरंत उनके कमरे के बाहर पहुंचे। खिड़की से देखने पर आयुश को फंदे से लटकता देखा। दरवाजा तोड़कर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने आयुश की जेब से सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें लिखा था कि वह थाना प्रभारी राजीव रंजन से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। थाना अर्बन एस्टेट इंचार्ज अमनदीप सिंह बराड़ ने कहा कि परिवार के बयान व सुसाइड नोट के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है।
