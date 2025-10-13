पटियाला में DRI की नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 186 किलो गांजा जब्त; पांच आरोपित गिरफ्तार
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने राजपुरा के शंभू बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपये से अधिक कीमत का 186 किलोग्राम गांजा जब्त किया। इस मामले में पांच तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने गांजे को गाड़ियों में बने गुप्त केबिन में छिपा रखा था। यह गांजा लुधियाना ले जाया जा रहा था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
जागरण संवाददाता, राजपुरा (पटियाला)। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राजपुरा के शंभू बार्डर से लगभग 186 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में इसकी कीमत 50 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है। इस बड़ी खेप के साथ पांच लोगों को गिरफ्तार भी किया, इन्हें रविवार को राजपुरा की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
डीआरआई के अधिकारियों के अनुसार उन्हें सूत्रों से गांजे की बड़ी खेप तस्करी किए जाने की जानकारी मिली थी। इसी सूचना के आधार पर डीआरआई की टीम ने शंभू हाईवे पर नाकाबंदी कर दो संदिग्ध गाड़ियों को रोका और उनकी तलाशी ली।
तस्करों ने गांजे को छिपाने के लिए गाड़ियों के अंदर एक गुप्त केबिन जैसा ढांचा बनाया हुआ था, जिसे बेहद तकनीकी तरीके से छिपाया गया था ताकि जांच के दौरान पकड़ में न आ सके। डीआरआई की टीम ने दोनों गाड़ियों से कुल 186 किलोग्राम गांजा बरामद किया। यह गांजा तस्करी के लिए लुधियाना ले जाया जा रहा था। गांजा जब्त करने के साथ ही पांच तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।