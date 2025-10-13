पटियाला में DRI की नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 186 किलो गांजा जब्त; पांच आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, राजपुरा (पटियाला)। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राजपुरा के शंभू बार्डर से लगभग 186 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में इसकी कीमत 50 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है। इस बड़ी खेप के साथ पांच लोगों को गिरफ्तार भी किया, इन्हें रविवार को राजपुरा की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।



डीआरआई के अधिकारियों के अनुसार उन्हें सूत्रों से गांजे की बड़ी खेप तस्करी किए जाने की जानकारी मिली थी। इसी सूचना के आधार पर डीआरआई की टीम ने शंभू हाईवे पर नाकाबंदी कर दो संदिग्ध गाड़ियों को रोका और उनकी तलाशी ली।