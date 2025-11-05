Language
    पटियाला में पराली की आग का तांडव, 16 मामले सामने आए; हुई पांच आरोपियों की पहचान 

    By Prem Verma Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 04:55 PM (IST)

    पटियाला जिले में पराली जलाने के 16 मामले सामने आए हैं, जिनमें से पांच में आरोपियों की पहचान हो गई है। विभिन्न थानों में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं, जबकि कुछ मामलों में नामजद एफआईआर भी दर्ज हुई है। सदर नाभा पुलिस ने क्लस्टर अफसर की शिकायत पर एक और मामला दर्ज किया है।

    जिला में 16 जगह पराली जलने पर केस दर्ज, पांच में आरोपितों की हुई पहचान (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला जिले के विभिन्न इलाकों में 16 जगह पर पराली जलाने के मामले सामने आए हैं, जिनमें से पांच मामलों में आरोपितों की पहचान की गई है।

    घग्गा थाना इलाके में आते गांव बरा, गांव कलवाण, गांव जलालपुर व जवालापुर में पराली जलाने के केस दर्ज हैं। पसियाणा थाना इलाके में आते गांव रंधावा से करहाली जाने वाली रोड पर बने खेतों में, बख्शीवाला थाना इलाके के तहत गांव ऊंचा, पातड़ां थाना के अंतर्गत गांव गुलाहड़, गांव भूतगढ़ व गांव गुलाहड़ में पराली को आग लगाने पर अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है।

    इसी तरह सदर समाना के अंतर्गत आते गांव माजी व गांव असरपुर में पराली को आग लगाने पर अज्ञात लोगों पर एफआइआर दर्ज हुई है।

    सदर नाभा थाना इलाके में गांव कुलारां में पराली को आग लगाने पर सुखपाल चंद नोडल अफसर की शिकायत पर संतोख सिंह निवासी गांव कुलारां को, गांव गुरदित्तपुरा में पराली को आग लगाने पर बेअंत सिंह स्टबल बर्निंग अफसर निवासी गांव गुरदित्तपुरा के बयानों पर प्रिंस कुमार निवासी गुरदित्तपुरा और पटवारी सोनिया के बयानों के आधार पर बलजीत सिंह, सतविंदर सिंह, सुखपीत सिंह निवासी गांव कल्लेमाजरा को गांव नरमाणा में पराली को आग लगाने पर नामजद किया गया है।

    सदर नाभा की पुलिस ने लखवीर सिंह क्लस्टर अफसर की शिकायत पर गांव डींगी में पराली को आग लगाने पर हरबंस सिंह के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। 