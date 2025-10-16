पटियाला में त्योहारी सीजन में स्वास्थ्य विभाग सतर्क, मिठाई की दुकान पर अचानक छापामारी; 107 किलो खोआ बर्फी जब्त 

इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, ढोडा बर्फी, छैना मुर्गी, खोआ बर्फी, रसगुल्ला के 5-5 सैंपल सहित अन्य सात सैंपल भरे गए। स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा भरे गए इन सैंपलों को खरड़ स्थित स्टेट फूड लैबोरेटरी में जांच के लिए भेजा गया। सैंपलों की रिपोर्ट आने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी।



स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बाबू सिंह कॉलोनी में स्थित जिस फैक्टरी में मिठाई बनाई जा रही थी, वहां सफाई के प्रबंध न के बराबर थे, इसके अलावा मिठाई बनाने वाली लेबर ने न हाथों में गलव्स पहने हुए थे और न ही मास्क पहने हुए थे। न किसी चीज से सिर के बालों को कवर किया हुआ था। यह कमियां मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा मौके पर ही फैक्टरी का चालान काटा गया।



उधर सरकारी महिंदरा कॉलेज के हॉस्टल की छात्राओं द्वारा स्वास्थ्य विभाग को शिकायत करके जानकारी दी गई कि उनके हॉस्टल की मैस में बनने वाले खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है। छात्राओं की शिकायत के बाद बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम कॉलेज मैस में पहुंची। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मैस में बनने वाली पनीर की सब्जी और दाल के सैंपल भरकर जांच के लिए भेजे। इस दौरान कालेज की मैस में सफाई प्रबंध भी न के बराबर मिले। जिसकी जानकारी टीम द्वारा अपने उच्चाधिकारियों को दी गई।



बता दें स्वास्थ्य विभाग द्वारा पिछले दिनों समाना गांव के चतैहरा में सवा दो क्विंटल संदिग्ध पनीर पकड़ा गया था। इसके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। सैंपल की रिपोर्ट में पनीर अनसेफ निकला। अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस पनीर को नष्ट किया जाना है। बता दें कि इससे पहले राजपुरा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दो बार पनीर पकड़ा गया। जिसमें एक बार 14 क्विंटल और दूसरी बार 17 क्विंटल पनीर पकड़कर इनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए थे। इन पनीर के सैंपल की जांच रिपोर्ट में यह पनीर भी अनसेफ ही निकला। यह पनीर स्वास्थ्य विभाग द्वारा नष्ट कर दिया गया है। अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन तीनों मामलों का सीजीएम कोर्ट में केस लगाया जाएगा ताकि मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवायी की जा सके।



जिला हेल्थ अफसर डा.गुरप्रीत कौर ने बताया कि उनकी टीम में शामिल फूड सेफ्टी अधिकारी तरुण बांसल, जसविंदर सिंह और गौरव कुमार जिला में चेकिंग करके मिठाईयों के सैंपल भरने के साथ-साथ हरियाणा सीमा पर भी नाकाबंदी कर बाहरी राज्यों से आ रहे पनीर व अन्य सामान की चेकिंग की जा रही है।