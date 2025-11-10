माधोपुर में दर्दनाक हादसा, थाने में शिकायत दर्ज कराने जा रही दो बहनों को ट्रक ने कुचला; हुई मौत

संवाद सहयोगी सुजानपुर\ माधोपुर। माधोपुर डिफेंस रोड टी-पॉइंट पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहाँ एक वाहन की चपेट में आने से दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महिलाओं की पहचान ज्योति पत्नी राम दास, गाँव मैरा, नीरू बाला पत्नी काला राम, निवासी खलकी जैनी के रूप में हुई है। मृतक नीरू बाला के पति काला राम ने बताया कि उसकी साली ज्योति को उसके ससुराल वाले परेशान कर रहे थे, जिसके बाद सुजानपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी।

और दोनों बहनें किसी सुनवाई के लिए थाने जा रही थीं, इसी दौरान माधोपुर डिफेंस रोड स्थित टी पॉइंट पर एक ट्रक चालक ने दोनों बहनों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्हें पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पठानकोट लाया गया। जांच अधिकारी एएसआई नरेश कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि टी पॉइंट डिफेंस रोड पर एक ट्रक ने दो महिलाओं को कुचल दिया है, जिससे उन महिलाओं की मौत हो गई।