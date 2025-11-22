Language
    पठानकोट: सैर करते समय 82 साल की महिला गिरी, उपचार के दौरान तोड़ा दम

    By Raj Kumar Chaudhary Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 11:37 PM (IST)

    पठानकोट में एक दुखद घटना में, 82 वर्षीय बुजुर्ग महिला की सैर करते समय गिरने से मौत हो गई। परिवार वाले उन्हें अस्पताल ले गए, जहाँ इलाज के दौरान उनकी हालत बिगड़ गई। डॉक्टरों के अनुसार, महिला को अंदरूनी चोटें आई थीं, जो उनकी मृत्यु का कारण बनीं। यह घटना बुजुर्गों की सुरक्षा के महत्व को दर्शाती है।

    पठानकोट: सैर करते समय गिरने से महिला की मौत। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, पठानकोट। पठानकोट की टीचर कालोनी में रहने वाली एक 82 वर्षीय बुज़ुर्ग महिला की सैर करते समय गिरने से मौत हो गई। महिला को सुबह लगभग 10 बजे उनके स्वजन इमरजेंसी वार्ड में इलाज के लिए लेकर पहुंचे।

    इमरजेंसी में तैनात डाक्टर ने उनकी जांच के बाद एक्स-रे करवाने की सलाह दी और इलाज जारी रखा। लेकिन इसी दौरान महिला की हालत अचानक बिगड़ गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। इमरजेंसी वार्ड में तैनात ईएमओ ने बताया कि महिला गंभीर चोट के कारण अस्पताल लाई गई थीं।

    उनका इलाज चल रहा था और एक्स-रे करवाया गया था। हड्डियों के विशेषज्ञ डाक्टर से उनका इलाज होना था, लेकिन इससे पहले ही महिला ने दम तोड़ दिया।

    सूत्रों के अनुसार, बुज़ुर्ग महिला की हड्डियों में इंटरनल इंजरी थी। उनकी उम्र अधिक होने और हड्डियों की कमजोरी के कारण यह चोट गंभीर रूप ले चुकी थी, जिसके चलते महिला की मृत्यु हुई।

    यह घटना न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक दुखद समाचार है। ऐसे मामलों में सावधानी बरतना आवश्यक है, ताकि बुज़ुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।