दुनेरा के पंचमुखी बालाजी मंदिर में चोरों ने ताले तोड़कर दानपात्र लूटा, हनुमान जी की पीतल की गदाएं गायब

दुनेरा के पंचमुखी बालाजी हनुमान मंदिर में चोरों ने ताले तोड़कर चोरी की। दानपात्र से लगभग 1100 रुपये और हनुमान जी के दो पीतल के गदा गायब हैं। मंदिर के सेवक जोध सिंह ने बताया कि पहले भी कई बार चोरी हो चुकी है। आसपास के लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।

संवाद सहयोगी, दुनेरा। गांव लैहरून के प्रेम चौंक स्थित पंचमुखी बाला जी हनुमान मंदिर में देर रात चोरों ने ताले तोड़ कर चोरी को अंजाम दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मन्दिर के सेवक जोध सिंह ने बताया कि रोजाना की तरह आज भी जब वे सुबह मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने ताला खोलने के लिए चाबी लगाईं तो देखा कि ताला टुटा हुआ था।

उन्होंने बताया कि मंदिर के अंदर भी अलमारियों में लगे छोटे छोटे ताले टूटे हुए थे सामान बिखरा हुआ था, मन्दिर का दान पात्र भी टुटा हुआ था जिसमें भक्तों की ओर से चढ़ाएं गये 1100 के लगभग राशि गायब थी। हनूमान जी के पास रखें पीतल के दो गदा भी गायब थे।