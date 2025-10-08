Language
    दुनेरा के पंचमुखी बालाजी मंदिर में चोरों ने ताले तोड़कर दानपात्र लूटा, हनुमान जी की पीतल की गदाएं गायब

    By Purshotam Sharma Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 04:54 PM (IST)

    दुनेरा के पंचमुखी बालाजी हनुमान मंदिर में चोरों ने ताले तोड़कर चोरी की। दानपात्र से लगभग 1100 रुपये और हनुमान जी के दो पीतल के गदा गायब हैं। मंदिर के सेवक जोध सिंह ने बताया कि पहले भी कई बार चोरी हो चुकी है। आसपास के लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।

    पंचमुखी बाला जी हनुमान मंदिर में चोरों ने ताले तोड दिया चोरी को अंजाम (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, दुनेरा। गांव लैहरून के प्रेम चौंक स्थित पंचमुखी बाला जी हनुमान मंदिर में देर रात चोरों ने ताले तोड़ कर चोरी को अंजाम दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मन्दिर के सेवक जोध सिंह ने बताया कि रोजाना की तरह आज भी जब वे सुबह मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने ताला खोलने के लिए चाबी लगाईं तो देखा कि ताला टुटा हुआ था।

    उन्होंने बताया कि मंदिर के अंदर भी अलमारियों में लगे छोटे छोटे ताले टूटे हुए थे सामान बिखरा हुआ था, मन्दिर का दान पात्र भी टुटा हुआ था जिसमें भक्तों की ओर से चढ़ाएं गये 1100 के लगभग राशि गायब थी। हनूमान जी के पास रखें पीतल के दो गदा भी गायब थे।

    उन्होंने कहा कि हनुमानजी के इस मन्दिर में पहले भी चोर चार पांच बार चोरी कर चुके हैं। इस मौके पर राज सिंह,राकेश कुमार, बलजीत सिंह सहित अन्य ने आस पास के लोगों से सर्तक रहने की अपील करते हुए मन्दिर में हुई चोरी को लेकर किसी प्रकार की कोई भी सुचना मन्दिर सेवकों तक पहुंचाने की अपील की है।