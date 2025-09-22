पठानकोट में घर बुलाकर सरपंच के पति पर दातर से किया हमला, BJP नेता गंभीर रूप से घायल

सुजानपुर के गांव अजीजपुर में भाजपा नेता युद्धवीर पठानिया पर एक युवक ने दातर से हमला कर दिया जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना आबादी गुगरा में हुई जहां आरोपी बोध राज ने उन्हें घर पर बुलाया था। युद्धवीर के बेटे विजय प्रताप ने बताया कि बोधराज ने पैसे लेने के बहाने बुलाया और हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

संवाद सहयोगी, सुजानपुर (पठानकोट)। सुजानपुर के गांव अजीजपुर के की सरपंच मंजू पठानिया के पति पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता युद्धवीर पठानिया को आबादी गुगरा निवासी एक युवक द्वारा घर पर बुलाकर उस पर दातर से हमला कर दिया। जिसमें युद्धवीर पठानिया को गंभीर चोटे लगी। आरोपी मौके से भाग गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घायल अवस्था में युद्धवीर पठानिया को लोगों के सहयोग से पठानकोट अस्पताल पहुंचाया गया । इससे संबंधित जानकारी देते हुए युद्धवीर पठानिया के बेटे विजय प्रताप ने बताया कि आरोपी आबादी गुगरा निवासी युवक बोध राज पिछले कल से ही उनके पिताजी को बुला रहा था।

उन्होंने बताया कि उन्होंने बोधराज से पैसे लेने थे । आज जब उनके पिता बोधराज के घर पहुंचे तो उसने तथा उसके सहयोगी युवक ने पूरी योजना के तहत बातचीत के दौरान मेरे पिता पर दातर से बार कर दिए। जिसमें उनके पिता को गंभीर चोटे लगी हैं।

उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आरोपी युवकों को पड़कर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए। इससे संबंधित जब थाना प्रभारी मोहित टांक से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि मामला पुलिस के ध्यान में है मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।