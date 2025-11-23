पठानकोट: हाईवे पर सड़क हादसा, बाइक सवार की मौत

संवाद सूत्र, तारागढ़ (पठानकोट)। बीती रात पठानकोट-अमृतसर नेशनल हाईवे और कलमा परमानंद के बीच एक दुखद सड़क हादसा हुआ। इस दुर्घटना में फेरी लगाकर अपना गुजारा करने वाले एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर नगर के निवासी जुनैद (23) के रूप में हुई। मृतक के भाई ईद ने बताया कि जुनैद अभी बच्चा था और काफी समय से सरना में अपने माता-पिता के साथ रहकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा था।

भाई ने बताया कि जुनैद फेरी लगाकर सरना लौट रहा था, तभी स्थानीय लोगों के अनुसार, नियमों का पालन न करने वाली किसी गाड़ी की टक्कर से उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई। इस दुर्घटना के कारण वह सड़क पर गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।