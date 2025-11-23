पठानकोट: हाईवे पर सड़क हादसा, बाइक सवार की मौत
पठानकोट-अमृतसर हाईवे पर एक सड़क दुर्घटना में 23 वर्षीय जुनैद की मौत हो गई। वह फेरी लगाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन की टक्कर से उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई। परिवार ने मुआवजे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। यह घटना सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता की आवश्यकता को दर्शाती है। प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की गई है।
संवाद सूत्र, तारागढ़ (पठानकोट)। बीती रात पठानकोट-अमृतसर नेशनल हाईवे और कलमा परमानंद के बीच एक दुखद सड़क हादसा हुआ। इस दुर्घटना में फेरी लगाकर अपना गुजारा करने वाले एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई।
मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर नगर के निवासी जुनैद (23) के रूप में हुई। मृतक के भाई ईद ने बताया कि जुनैद अभी बच्चा था और काफी समय से सरना में अपने माता-पिता के साथ रहकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा था।
भाई ने बताया कि जुनैद फेरी लगाकर सरना लौट रहा था, तभी स्थानीय लोगों के अनुसार, नियमों का पालन न करने वाली किसी गाड़ी की टक्कर से उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई। इस दुर्घटना के कारण वह सड़क पर गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
परिवार वालों ने मृतक के शव को सड़क पर रखकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और मृतक के परिवार को आर्थिक मदद देने की मांग की। यह घटना न केवल एक परिवार के लिए दुखद है, बल्कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता की आवश्यकता को भी उजागर करती है। स्थानीय प्रशासन को इस मामले में उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके।
