पठानकोट: पंजाब सरकार की दिवाली से पहले बाढ़ पीड़ितों को बड़ी सौगात, 1.54 करोड़ का मुआवजा देने के बाद 82 गांवों को मिला संबल

जितेंद्र शर्मा, पठानकोट। पंजाब के कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने गांव ताश में आयोजित समारोह में बाढ़ प्रभावित परिवारों को एक करोड़ 54 लाख रुपये की मुआवज़ा राशि वितरित की। इस अवसर पर मंत्री के साथ कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे, जिनमें नरेश सैनी, जिला अध्यक्ष, बीसी विंग, पवन कुमार फौजी, सुरजीत कुमार लवली मंजरी, मंगा राम, सोहन सिंह, अमरीक सिंह, गुरमेज सिंह सरपंच तास, महकप्रीत सिंह, सुखबीर सिंह, रवि महाजन, सुरजीत सिंह, गरीब सिंह, अमरजीत सिंह नंबरदार और अन्य आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता शामिल थे।

मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने कहा कि हाल ही में आई बाढ़ ने पंजाब के कई क्षेत्रों में फसलों को बुरी तरह प्रभावित किया है। उन्होंने बताया कि भोआ विधानसभा क्षेत्र के 82 गांवों में बाढ़ के कारण फसलें बर्बाद हुई हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी आश्वासन दिया है कि दिवाली से पहले प्रभावित लोगों को मुआवज़ा दिया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि जिन गांवों के बाढ़ प्रभावित परिवारों को मुआवज़ा राशि वितरित की गई है, उनमें इस्माइलपुर, लसियां, राजपुर जट्टां, साहपुर, जैनपुर कुकर, तास और काजले शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पहले ही 31 लाख रुपये का मुआवज़ा एक समारोह में वितरित किया गया था और दूसरे समारोह में गाँव मक्खनपुर में नौ गांवों को एक करोड़ 67 लाख रुपये की राशि दी गई थी।



लाल चंद कटारूचक्क ने यह स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में और गाँवों में भी मुआवज़ा राशि वितरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अन्य प्रकार के नुकसान का सामना करना पड़ा है, उन्हें भी उचित मुआवज़ा प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार, पंजाब सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जिससे प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी।