Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पठानकोट सीमांत एरिया में घनी धुंध, पुलिस-बीएसएफ ने सुरक्षा की दृष्टि से किया सर्च ऑपरेशन

    By Raj Kumar Chaudhary Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    पंजाब के पठानकोट सीमांत इलाके में घनी धुंध छाई रही। पुलिस और बीएसएफ ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चलाया। यह अभियान इलाक ...और पढ़ें

    Hero Image

    सुरक्षा की दृष्टि से बॉर्डर एरिया में अपना सर्च ऑपरेशन। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, बमियाल। मंगलवार को जिले के सीमांत एरिया में मंगलवार को एक बार फिर गहरी धुंध पड़ने से पूरा इलाका धुंध की चादर मे लिपट गया। मौसम की करवट को देखते हुए पुलिस की ओर से सुरक्षा की दृष्टि से बॉर्डर एरिया में अपना सर्च ऑपरेशन अभियान और तेज कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सर्च ऑपरेशन का केंद्र सीमा से सटे नदी नाले के साथ-साथ सुनसान एरिया रहा, क्योंकि ऐसे मौसम में सीमा पार से होने वाली नापाक साजिश का अंदेशा बना रहता है। जिसके चलते मंगलवार को डीएसपी ऑपरेशन गुरबख्श सिंह की अगवाई में पुलिस थाना नरोट जैमल सिंह के प्रभारी कुलदीप राज एवं पुलिस चौकी बमियाल के प्रभारी विजय कुमार की ओर से भारी पुलिस फोर्स कमांडो एवं बीएसएफ के साथ मिलकर संयुक्त तौर पर उज दरिया,तरनाह नाले एवं अन्य संवेदनशील जगह पर बारीकी से जांच पड़ताल की गई।

    काबिले गौर है की नव वर्ष के आगमन को लेकर एवं पड़ोसी राज्य जम्मू के कठुआ क्षेत्र के सथ-साथ पठानकोट एरिया में सुरक्षा एजेंसियों की ओर से अतिरिक्त चौक से बरतने को लेकर इनपुट जारी किया गया है। इसके बाद से लगातार बॉर्डर एरिया के साथ-साथ जिला मुख्यालय एवं शहरी क्षेत्र में पुलिस की ओर से चौकसी बढ़ाई गई है जिले के बॉर्डर एरिया मैं कुछ ऐसी नदी नाले हैं जो पाकिस्तान से होकर फिर भारत में दाखिल होते हैं।

    लिहाजा समय की महत्वता एवं सुरक्षा एजेंसियों की ओर से जारी किए गए इनपुट के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है और बीएसएफ के साथ मिलकर सुरक्षा को लेकर संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है जो दर्शाता है कि पुलिस एवं सुरक्षा बल पूरी मुफ्ती अपनी ड्यूटी निभाते हुए सुरक्षा घेरा मजबूत कर रहे हैं।

    डीएसपी ऑपरेशन गुरबख्श सिंह ने बताया कि जिला पुलिस प्रमुख दलजिंदर सिंह ढिल्लों के दिशा निर्देश पर रूटिंग के तहत सुरक्षा प्रबंधन को लेकर पुलिस बीएसएफ के साथ मिलकर लगातार सुरक्षा अभियान चल रही है