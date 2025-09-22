बेटे के साथ मां करती थी ये काम, पुलिस ने छापा मारकर रिहायशी घर से किया गिरफ्तार

पठानकोट के डमटाल में पुलिस ने एक महिला और उसके दो बेटों को हेरोइन नकदी और गहनों के साथ गिरफ्तार किया। एसआईयू टीम ने छापेमारी कर यह बरामदगी की। आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। डीएसपी इंदौरा संजीव यादव ने बताया कि नशे के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। आरोपियों को अदालत ने पुलिस रिमांड पर भेजा है। ड्रग कंट्रोल अभियान जारी है।

संवाद सहयोगी, पठानकोट। थाना डमटाल के अंतर्गत गांव भद्रोया में एसआइयू टीम के प्रभारी सतेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने मां और उसके दो बेटों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपितों की पहचान बचनी देवी और उसके दोनों बेटे लवजीत उर्फ लब्बा तथा करण के रूप में हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने आरोपितों को उनके रिहायशी मकान पर छापेमारी के दौरान 22.65 ग्राम हेरोइन, 4 लाख 70 हजार रुपये की नगदी, 101.7 ग्राम सोने के आभूषण, 478 ग्राम चांदी के आभूषण और एक डिजिटल नापतोल यंत्र बरामद किया है। थाना डमटाल में मादक पदार्थ अधिनियम की धाराओं 21/29/61/85 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

यह ध्यान देने योग्य है कि आरोपित बचनी देवी पर पहले भी दो मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से एक में 6.51 ग्राम और दूसरे में 103.73 ग्राम हेरोइन का मामला शामिल है। वहीं, उसके बेटे लवजीत उर्फ लब्बा पर भी तीन मामले हैं, जिनमें से दो नशा तस्करी के हैं और एक मामला मारपीट का है।