पठानकोट: जम्मू-कश्मीर बैंक में लगी भीषण आग, आग बुझाने में जुटीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां
पठानकोट के गुरदासपुर रोड स्थित जे एंड के बैंक में रात्रि करीब 10 बजे संदिग्ध परिस्थिति में आग लग गई। स्थानीय दुकानदारों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सू ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पठानकोट। जिले के गुरदासपुर रोड स्थित जे एंड के बैंक में रात्रि करीब 10 बजे संदिग्ध परिस्थिति में आग लग गई। आग लगने की सूचना जैसे ही स्थानीय दुकानदारों को लगी तो उनकी ओर से पहले फायर ब्रिगेड तथा फिर पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया।
प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से मौके पर पहुंच कर आग की घटना को रोकने तथा अन्य सुरक्षा प्रबंधन को देखते हुए काम शुरू कर दिया है। इस संबंध में जानकारी देते स्थानीय दुकानदार नरेश महाजन ने बताया कि आज रात्रि जैसे ही वह दुकान पर थे तो उनकी पत्नी का फोन आया तथा उन्होंने बताया कि बैंक से आग की लपटें निकल रही हैं।
उन्होंने बताया कि तत्काल बाद उनकी ओर से पहले फायर ब्रिगेड को फोन किया गया तथा उसके बाद एसएसपी पठानकोट दलजिंदर ढिल्लों को जानकारी दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई तथा उनकी ओर से बैंक के गेट के ताले तोड़कर फायर ब्रिगेड की गाड़ी को अंदर पहुंचाया गया जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग को रोकने के लिए लगातार काम शुरू कर दिया है।
इस आगजनी की घटना में कितना नुकसान हुआ है फिलहाल इसकी सूचना नहीं मिल पाई है। समाचार लिखे जाने तक फायर ब्रिगेड की टीम में आग बुझाने के प्रक्रिया में जुटी हुई थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।