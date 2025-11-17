Delhi Blast: रईस सर्जन तो उमर फिजिशियन... NIA ने पठानकोट से हिरासत में लिए डॉक्टर को पूछताछ के बाद छोड़ा
दिल्ली धमाके के मामले में एनआईए ने पठानकोट के डॉक्टर रईस अहमद भट्ट से पूछताछ की, फिर उन्हें छोड़ दिया। डॉक्टर रईस ने बताया कि उनसे आरोपी उमर के बारे में पूछताछ हुई, जिसके साथ उनका कोई संपर्क नहीं है। मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन स्वर्ण सिंह सलारिया ने स्पष्ट किया कि यह जांच प्रक्रिया का हिस्सा था और डॉक्टर रईस को सेवाएं जारी रखने की अनुमति है।
संवाद सहयोगी, पठानकोट। नेशनल जांच एजेंसी (एनआईए ) ने दिल्ली धमाके के मामले में पठानकोट के व्हाइट मेडिकल कालेज के डाक्टर रईस अहमद भट्ट को पूछताछ के बाद छोड़ दिया है।
रविवार को पठानकोट में प्रेसवार्ता के दौरान डा. रईस ने बताया कि एनआइए ने उनसे दिल्ली धमाके के आरोपित उमर के बारे में पूछताछ की, क्योंकि जब वह फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में सर्जन थे तो उस समय डा. उमर वहां फिजीशियन था।
डा. रईस ने बताया कि उनका उमर के साथ कोई संपर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि आगे भी वह मामले में जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग करेंगे। उधर, मेडिकल के चेयरमैन स्वर्ण सिंह सलारिया ने भी प्रेस वार्ता में अपना पक्ष रखा।
सलारिया ने स्पष्ट किया कि डा. रईस को सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ के लिए बुलाया था। यह जांच प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा था। पूछताछ की प्रक्रिया पूरी होने के बाद डा. भट्ट को फिर कालेज में अपनी सेवाएं जारी रखने की अनुमति दे दी गई।
