Delhi Blast: रईस सर्जन तो उमर फिजिशियन... NIA ने पठानकोट से हिरासत में लिए डॉक्टर को पूछताछ के बाद छोड़ा

संवाद सहयोगी, पठानकोट। नेशनल जांच एजेंसी (एनआईए ) ने दिल्ली धमाके के मामले में पठानकोट के व्हाइट मेडिकल कालेज के डाक्टर रईस अहमद भट्ट को पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। रविवार को पठानकोट में प्रेसवार्ता के दौरान डा. रईस ने बताया कि एनआइए ने उनसे दिल्ली धमाके के आरोपित उमर के बारे में पूछताछ की, क्योंकि जब वह फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में सर्जन थे तो उस समय डा. उमर वहां फिजीशियन था।

डा. रईस ने बताया कि उनका उमर के साथ कोई संपर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि आगे भी वह मामले में जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग करेंगे। उधर, मेडिकल के चेयरमैन स्वर्ण सिंह सलारिया ने भी प्रेस वार्ता में अपना पक्ष रखा।