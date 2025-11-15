पंजाब से जुड़े दिल्ली ब्लास्ट के तार, धमाके में शामिल आतंकियों से बात करता था पठानकोट का डॉक्टर

जागरण संवाददाता, पठानकोट। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के तार पठानकोट से भी जुड़ गए हैं। जानकारी के अनुसार पठानकोट के एक अस्पताल में एनआईए की टीम की ओर से बीती रात इस मामले में जुड़े एक मुस्लिम डॉक्टर को राउंड अप किया गया है।

पता चला है की उक्त डॉक्टर की बात दिल्ली में हुए आतंकवादी हमले के आरोपितों के साथ होती थी। दैनिक जागरण के द्वारा इस संबंधों की पुष्टि के लिए जब एसएसपी पठानकोट दलजिंदर सिंह ढिल्लों से बात करने का प्रयास किया गया तो उनकी ओर से फोन नहीं उठाया गया। थाना प्रभारी मामून प्रीति ने भी बार-बार फोन करने के बावजूद फोन नहीं उठाया।