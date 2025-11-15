Language
    पंजाब से जुड़े दिल्ली ब्लास्ट के तार, धमाके में शामिल आतंकियों से बात करता था पठानकोट का डॉक्टर

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 11:49 AM (IST)

    दिल्ली में हुए बम धमाके के तार पठानकोट से जुड़े पाए गए हैं। एनआईए ने एक मुस्लिम डॉक्टर को हिरासत में लिया है, जिसके आतंकियों से संबंध होने की आशंका है। डॉक्टर पर दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों से बातचीत करने का आरोप है। पुलिस ने इस मामले में कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया है।

    Hero Image

    दिल्ली ब्लास्ट: पठानकोट के डॉक्टर का आतंकी कनेक्शन आया सामने। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पठानकोट। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के तार पठानकोट से भी जुड़ गए हैं। जानकारी के अनुसार पठानकोट के एक अस्पताल में एनआईए की टीम की ओर से बीती रात इस मामले में जुड़े एक मुस्लिम डॉक्टर को राउंड अप किया गया है।

    पता चला है की उक्त डॉक्टर की बात दिल्ली में हुए आतंकवादी हमले के आरोपितों के साथ होती थी। दैनिक जागरण के द्वारा इस संबंधों की पुष्टि के लिए जब एसएसपी पठानकोट दलजिंदर सिंह ढिल्लों से बात करने का प्रयास किया गया तो उनकी ओर से फोन नहीं उठाया गया। थाना प्रभारी मामून प्रीति ने भी बार-बार फोन करने के बावजूद फोन नहीं उठाया।

     