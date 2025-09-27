'राजमार्ग पर मरम्मत कार्य चल रहा तो टोल क्यों?', पठानकोट में J&K प्रशासन द्वारा लखनपुर में दोबारा कर वसूलने पर AAP का विरोध
आम आदमी पार्टी के नेता संजू गुप्ता ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा लखनपुर में दोबारा टोल वसूली शुरू करने पर विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि जब सड़कें और पुलों की हालत ठीक नहीं है तो टोल किस बात का? उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जब राजमार्ग पर मरम्मत कार्य चल रहा है तो टोल वसूली क्यों की जा रही है।
संवाद सहयोगी, माधोपुर। आम आदमी पार्टी के नेता और माधोपुर दुकानदार यूनियन के अध्यक्ष संजू गुप्ता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से लखनपुर में दोबारा वाहनों से टोल लेना शुरू कर दिया है, जिसके चलते लोगों में भारी रोष है।
संजू गुप्ता ने कहा कि जब रोड- पुलों की हालत ठीक नहीं है तो टोल किस बात का। उन्होंने बताया कि जब सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए फोरलेन बनाई थी और सड़कें साफ सुथरी थी तो लोग टोल देते थे, परंतु एक महीना पूर्व आई बाढ़ के चलते जहां माधोपुर से लेकर जम्मू के रास्ते तक कई पुलों की हालत खस्ता है, वहीं रोड भी जगह-जगह टूट चुके हैं।
इसके चलते राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर कई जगह पर काम चल रहा है और लोगों को दो-तीन घंटे जम्मू पहुंचने के लिए ज्यादा लग रहे हैं, ऐसे में जब रोड ठीक नहीं है तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लखनपुर में टोल खोलने की इजाजत किस लिए दी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में लोगों में काफी रोष पाया जा रहा है और लोग टोल प्लाजा के खिलाफ प्रदर्शन करने को लेकर भी विचार विमर्श कर रहे हैं।
