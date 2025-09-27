आम आदमी पार्टी के नेता संजू गुप्ता ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा लखनपुर में दोबारा टोल वसूली शुरू करने पर विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि जब सड़कें और पुलों की हालत ठीक नहीं है तो टोल किस बात का? उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जब राजमार्ग पर मरम्मत कार्य चल रहा है तो टोल वसूली क्यों की जा रही है।

संवाद सहयोगी, माधोपुर। आम आदमी पार्टी के नेता और माधोपुर दुकानदार यूनियन के अध्यक्ष संजू गुप्ता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से लखनपुर में दोबारा वाहनों से टोल लेना शुरू कर दिया है, जिसके चलते लोगों में भारी रोष है।

संजू गुप्ता ने कहा कि जब रोड- पुलों की हालत ठीक नहीं है तो टोल किस बात का। उन्होंने बताया कि जब सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए फोरलेन बनाई थी और सड़कें साफ सुथरी थी तो लोग टोल देते थे, परंतु एक महीना पूर्व आई बाढ़ के चलते जहां माधोपुर से लेकर जम्मू के रास्ते तक कई पुलों की हालत खस्ता है, वहीं रोड भी जगह-जगह टूट चुके हैं।